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    19 апреля 2003

    Интернет и сети: SecureCRT v.4.0.6:

    22:15

    Официальные драйверы для чипсетов nForce под Linux:

    21:50

    Утилиты: Intel Chipset Identification Utility v.2.82:

    21:25

    Утилиты: MetaBench v.0.93 Beta:

    21:00

    Интернет и сети: eMule v.0.28a:

    20:45

    Утилиты: Rage3D Tweak v.3.8с:

    20:20

    Мультимедиа: Zoom Player v.3.00 RC3:

    19:55

    Мультимедиа: DivX v.5.0.4 Final:

    19:30

    Microsoft: Service Pack 2 Build 1024 для Windows XP в Сети:

    19:05

    Новые версии BIOS для материнских плат EPoX:

    18:40

    Обновление драйверов для встроенного звука чипсетов VIA:

    18:25

    Новые версии драйверов Detonator для мобильных чипсетов компании NVIDIA:

    18:10

    Новые версии драйверов для USB2.0-контроллеров чипсетов Intel:

    17:55

    Обновление BIOS для видеокарт Gainward:

    17:45

    Обновление драйверов для мобильных чипсетов ATI:

    17:35

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS, Jetway и Shuttle:

    17:30

    Новые графические и материнские платы от Chaintech: весна 2003:

    14:20

    Фото дня: Serial ATA винчестер WD Raptor 10000 об/мин – в нашей лаборатории:

    13:13

    Графические карты серии Aeolus FX5600 от AOpen:

    12:55

    Sharp: 15" ЖК-телевизор серии Aquos Mobile, LC-15L:

    12:41

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