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    30 апреля 2003

    Выпущена первая бета-версия RightMark3D:

    18:50

    Утилиты: Trojan Remover v.5.0.3:

    18:25

    LifeBook S6000: серия ноутбуков от Fujitsu PC на платформе Centrino:

    18:03

    Мультимедиа: CDex v.1.50:

    18:00

    Выпущена первая бета-версия RightMark3D:

    17:50

    Утилиты: WinBoost v.4.28:

    17:35

    Утилиты: RivaTuner v.2.0 RC 12.4:

    17:10

    Интернет и сети: FlashFXP v.2.1 RC1:

    16:45

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.5.1.0:

    16:20

    Утилиты: Motherboard Monitor v.5.3.2.0:

    15:55

    Мультимедиа: n.player v.1.2.0.4:

    15:30

    Мультимедиа: XMPEG v.5.0 Beta 2:

    15:05

    Утилиты: PowerStrip v.3.40 Build 388:

    14:40

    Выпущен патч для 3DMark03:

    14:15

    Интернет и сети: eDonkey2000 и Overnet v.0.48.1:

    13:50

    Программирование: PHP v.4.3.2 RC2:

    13:30

    Производители системных плат первого звена: квартальные итоги:

    13:18

    Мультимедиа: QuickTime v.6.2 для Mac:

    13:05

    IBM начинает продажи x450:

    12:54

    Утилиты: DVDIdle и DVDIdle Pro v.2.11:

    12:40

    Утилиты: DVD Region-Free v.2.11:

    12:15

    Dell сделает свои PDA беспроводными:

    11:51

    Microsoft: выпущена ознакомительная версии Windows Server 2003 Enterprise Edition:

    11:50

    Новые коммутаторы Dell: недорого и эффективно:

    11:49

    Microsoft: Windows 2000 SP4 RC (Build 4.068):

    11:35

    NVIDIA: Detonator 50.xx переименовывают в Detonator FX:

    11:20

    Новые версии BIOS для материнских плат Supermicro:

    11:05

    PC-6070: новый звукопоглощающий корпус от Lian Li:

    10:54

    Обновление драйверов для игровых контроллеров Genius:

    10:50

    Утилиты: AsusUpdate v.5.06.01:

    10:35

    Intel подозревают в связях с Аль-Каидой?:

    10:30

    Cisco и EMC начинают сотрудничество в области SAN:

    10:29

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS и Soyo:

    10:25

    LDW-400D: новый универсальный DVD±RW привод от Lite-On:

    09:48

    Поставки mini-barebone систем MSI Mega PC начнутся в мае:

    09:21

    Adaptec: начаты поставки iSCSI адаптеров 7211C и 7211F для систем SAN в IP сетях:

    09:18

    Lenovo: новая торговая марка Legend QDI:

    09:16

    XTASY 9800 PRO 256MB от VisionTek: первая карта на Radeon 9800 Pro с 256 Мб памяти?:

    09:02

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