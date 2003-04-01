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    1 апреля 2003

    Плотоядный Predator или Новые игроки на рынке CPU:

    17:26

    Новые версии BIOS для материнских плат Leadtek:

    15:50

    Графическая карта RADEON 9700 PRO на... PCB от GeForce FX 5800!:

    15:36

    Новые драйверы и утилиты для видеокарт Leadtek:

    15:25

    Утилиты: IBM Feature Tool v.1.80:

    15:00

    Утилиты: Gainward Expert Tool v.3.06:

    14:35

    Detonator + RivaTuner = RivaTerminator?:

    13:02

    DeMAGE Vt от Menolta: новое слово в фототехнике:

    12:27

    Обновление драйверов для принтеров EPSON Stylus Photo 830U:

    12:05

    StreamingMedia и протокол H2O/IP: революция в индустрии передачи данных:

    11:49

    Неофициальные WDM-драйверы от NVIDIA:

    11:40

    USB drive IMal от Transcendent:

    11:31

    Keyer от SamoDelkin Devices:

    11:29

    Официальные AGP-драйверы от SiS:

    11:15

    Tablet PC: Maccrosoft заботится о компьютерщиках-трудоголиках:

    10:52

    Новые версии драйверов и ПО для NOMAD Jukebox 3/Zen от Creative:

    10:50

    Увлажнитель воздуха для операторов ПК, UV-KIRI2:

    10:41

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS и FIC:

    10:25

    Линейка USB-устройств от E-Let´s:

    09:47

    Японские ученые начали разработку алмазных чипов:

    09:40

    CHERDAQ: новое слово в биржевом деле:

    09:22

    Знакомьтесь: Maccrosoft Illuminators!:

    09:20

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