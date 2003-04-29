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    29 апреля 2003

    Утилиты: AOpen Hardware Monitor Utility v.3.12.24:

    18:40

    Новые драйверы для модемов Lucent:

    18:25

    Обновление драйверов для видеокарт Leadtek:

    18:10

    Новые версии BIOS для материнских плат Jetway и Shuttle:

    17:55

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS и Leadtek:

    17:40

    Обновление драйверов для видеокарт 3DLabs Wildcat 4:

    17:25

    Все драйверы прошедшей недели (21.04.2003-27.04.2003):

    17:10

    Все BIOS прошедшей недели (21.04.2003-27.04.2003):

    17:00

    Infineon начинает производство 0,11-мкм чипов DRAM:

    16:32

    Borland и Nokia публикуют Borland C++ Mobile Edition for Series 60:

    16:28

    Procom продемонстрирует NetFORCE 4000:

    14:46

    Фото дня: системная плата 865PE Neo2 от MSI на чипсете i865PE (Springdale):

    10:18

    Jasc Paint Shop Pro 8: представлена финальная версия:

    09:42

    Jasc Paint Shop Pro 8: представлена финальная версия:

    09:42

    Атипичная пневмония: производители настаивают на переносе выставки Computex:

    09:26

    RCR-V3: альтернатива CR-V3 по версии Power Vision:

    07:56

    Intel снимает с производства четыре мобильных процессора:

    00:13

    Vulcan Mini-PC: еще раз о новом концепте микро-ноутбука:

    00:08

    TR2: новая торговая марка компании Thermaltake:

    00:02

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