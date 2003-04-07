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    7 апреля 2003

    Утилиты: DirectX Eradicator v.1.09 Beta:

    21:55

    Интернет и сети: MyIE2 v.0.7.829 Beta:

    21:30

    Интернет и сети: KaZaA Lite K++ v.2.1.0 Build 2 RC9:

    21:05

    Интернет и сети: BeFaster v.3.1:

    20:40

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.5.0.7 Build 4:

    20:15

    Мультимедиа: новый uManiac´s XviD Codec Build 05.04.2003.1620:

    19:50

    Утилиты: PowerStrip v.3.31 Build 383 Beta:

    19:25

    Архиваторы: WinRAR v.3.20 Beta 3:

    19:10

    Nanya увеличивает выпуск чипов памяти на заказах Intel:

    17:26

    Две новых безвентиляторных системы от E-Let´s:

    17:02

    Три новых USB 2.0-платы от Ratoc Systems:

    16:24

    Hewlett-Packard празднует год Digital Publishing Solutions: новые продукты и сервисы:

    16:23

    ОС: FreeBSD v.4.8:

    16:10

    Смотрите на телеканале ТВЦ: iXBT.com совместно с телекомпанией АТВ представляют:

    16:00

    ЖК-мониторы: наполеоновские планы производителей:

    15:55

    Adobe Acrobat Reader v.6.0 выйдет в мае:

    15:50

    Новые версии BIOS для материнских плат AOpen:

    15:20

    Microsoft готовит 64-разрядную Windows Server 2003:

    15:19

    Microsoft готовит 64-разрядную Windows Server 2003:

    15:19

    В семействе MicroGB+ от WiebeTech пополнение - 60 и 80 Гб диски:

    14:22

    Все драйверы прошедшей недели (31.03.2003-06.04.2003):

    14:00

    Все BIOS прошедшей недели (31.03.2003-06.04.2003):

    13:40

    Южная Корея: куда девать произведенную память?:

    13:26

    Новые платы с поддержкой 800 МГц FSB от EPoX - погоняемся?:

    12:57

    Четыре новых акустических системы от Harman Multimedia в России:

    12:55

    Новое поколение систем сбора информации DVCPRO с флэш-памятью вместо пленки:

    12:38

    Новый проекторDell - 3200MP:

    12:30

    P90: новая модель цифрового пиано от Yamaha:

    11:12

    DISC STENO CP100 от Apacer: в помощь фотографам:

    11:12

    Unisys готовит к выпуску четырехпроцессорные системы:

    11:06

    Pentium 4 с FSB 800 МГц и Pentium M – в Японии:

    10:55

    Планшетный ПК от Tatung:

    10:28

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