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    14 апреля 2003

    Запись: Alcohol 120% v.1.4.3.410:

    19:55

    Полуофициальные драйверы Detonator v.43.51:

    19:30

    Утилиты: DVD Shrink v.1.03:

    19:05

    Утилиты: Intel Hyperthreading Readiness Tool v.1.2:

    18:40

    Мультимедиа: TVTool v.7.02 Beta:

    18:20

    Утилиты: Logitech MouseWare Advanced Utility:

    18:05

    Модули Kingston DDR400 для плат на базе Canterwood (Intel 875P):

    17:37

    Первый трансивер IEEE 802.15.4 от AMI Semiconductor:

    17:04

    Беспроводной экран Apple: альтернатива Mira?:

    16:36

    В семействе HP Compaq Evo Notebook пополнение - модель N620c:

    16:36

    Latitude D500 - Centrino-ноутбук от Dell:

    16:09

    17-дюймовые Apple PowerBook: проблемы производства решены:

    15:51

    Новые сетевые системы хранения данных Iomega NAS P800m и P850m:

    14:46

    Утилиты: HyperSnap-DX v.5.10.00:

    12:40

    P4 Titan 875P: семейство системных плат от Gigabyte на чипсете Intel 875P:

    12:30

    Мультимедиа: DivX v.5.0.4 Beta 4 (Codename: Schizo):

    12:15

    Мультимедиа: DivX Player v.2.1:

    11:50

    USB 2.0 ридеры I-O Data - теперь - и Memory Stick Pro:

    11:39

    Карманный ПК Symbol с поддержкой VoIP: ждем в этом квартале:

    11:37

    PlexWriter Premium: новое семейство CD-RW приводов от Plextor:

    11:26

    Обновление драйверов для звуковых карт Creative:

    11:25

    Утилиты: ASUS PC Probe v.2.20.01:

    11:00

    9CJS Zenith: системная плата от Chaintech на i875P + ICH5R, с 7.1-канальным звуком:

    10:58

    Обновление драйверов для Mobility M6 от ATI:

    10:35

    Новые версии BIOS для материнских плат MSI и QDI:

    10:10

    Обновление драйверов для принтеров EPSON:

    09:45

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS и EPoX:

    09:20

    Все драйверы прошедшей недели (07.04.2003-13.04.2003):

    08:55

    Сканирующий… ЖК-дисплей от Toshiba Matsushita Display Technologies:

    08:40

    Все BIOS прошедшей недели (07.04.2003-13.04.2003):

    08:30

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