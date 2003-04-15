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    15 апреля 2003

    Мобильная версия Prescott - в начале следующего года:

    17:11

    Tablet PC от Fujitsu-Siemens и PenReader от Paragon Software вместе на российском рынке:

    17:00

    Catalyst 3750: семейство новых коммутаторов Cisco:

    16:36

    Интернет и сети: UNIC v.2.1.38:

    16:35

    Elpida: 15 тыс. пластин на 12" фабрике к концу года:

    16:21

    Файловые менеджеры: FAR v.1.70 Beta 5:

    16:10

    Утилиты: nnCron v.1.89 Beta 1 Build 893:

    15:50

    Intel и AMD: новые цены на старые процессоры:

    15:34

    Утилиты: nnBackup v.2.21:

    15:20

    Интернет и сети: JurikSoft Remote Control Tools v.0.6.0:

    14:35

    Adaptec расширяет предложения iSCSI-карт:

    14:31

    D-LUX: 3-мегапиксельная камера Leica:

    14:23

    Утилиты: МИНП2 v.2.2.166:

    14:00

    Фото дня: Sapphire Radeon 9600 Pro Ultimate Edition:

    13:29

    Утилиты: Trojan Remover v.5.0.2:

    13:20

    8 Гб наборы памяти Transcend для IBM eServer pSeries 630/650:

    13:12

    Утилиты: Defragmenter Pro Plus v.1.0:

    12:55

    Интернет и сети: Symantec pcAnywhere v.11.0 Open Beta 3:

    12:30

    Утилиты: Tweak-XP Pro v.2.0.9:

    12:05

    EDEX2003: OLED, стереодисплеи без очков:

    12:05

    AMD Alchemy Access Equipment RDK: новая платформа для разработки беспроводных устройств:

    11:48

    Утилиты: PowerStrip v.3.40 Build 385 Beta:

    11:40

    Новые ЖК и CRT мониторы от IIYAMA:

    11:29

    Интернет и сети: Win32Whois v.0.7:

    11:15

    Ramtron уходит с рынка SRAM, концентрируется на FRAM:

    10:50

    Утилиты: WinBoost v.4.26:

    10:35

    Новости проекта "Журнал iXBT.com": мартовский номер уже в продаже!:

    10:30

    Интернет и сети: Opera v.7.1.0 Beta 1 для Linux:

    10:10

    Процессоры Pentium M для коммуникационных систем:

    10:05

    Утилиты: ACDSee v.5.01:

    09:45

    3,0 ГГц Pentium 4 с 800 МГц FSB и чипсет Canterwood, официально. О задержках:

    09:35

    ProMOS: строительство второй 12" фабрики запланировано на 2004 год:

    09:30

    IEEE 802.11n: пропускная способность составит до 320 Мбит/с:

    09:26

    Мультимедиа: Quintessential Player v.3.40 Build 44 Beta:

    09:20

    Мультимедиа: Zoom Player v.3.00 RC2:

    08:55

    SATA-диски Maxtor проверены на совместимость с i875P:

    08:32

    Обновление USB2.0-драйверов от Orange Micro:

    08:30

    Cypress освоила 90-нм процессы:

    08:17

    Официальная версия Intel Chipset Software Installation Utility v.5.00.10.12:

    08:05

    Обновление драйверов для RAID-контроллеров от Intel и VIA:

    07:40

    Новые версии BIOS для материнских плат MSI:

    07:15

    Утилиты: AsusUpdate v.5.03.01:

    06:50

    Новые драйверы для USB2.0 материнских плат на базе чипсетов ALI:

    06:25

    Запись: WinOnCD 6.0 Service Pack 1a:

    06:00

    Могут ли ветераны еще быть в строю? Еще как!:

    01:06

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