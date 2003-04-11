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    11 апреля 2003

    Интернет и сети: Opera v.7.1.0 Final:

    18:15

    Утилиты: WindowsBlinds v.4:

    18:00

    Новые версии BIOS для материнских плат MSI и Tyan:

    17:45

    Новые версии BIOS для чипсетов Intel:

    17:30

    Обновление драйверов для встроенного видео материнских плат на базе чипсетов Intel:

    17:10

    Судьба НПРО в руках одной микросхемы:

    16:57

    Новые версии BIOS для материнских плат Gigabyte:

    16:55

    Новые версии BIOS для материнских плат AOpen, ASUS и Soltek:

    16:40

    А точно ли цены растут из-за Hynix?:

    16:39

    Фото дня: чипсет Canterwood – в нашей лаборатории!:

    15:56

    Matsushita строит еще один завод во Вьетнаме:

    15:31

    Во второй половине апреля контрактные цены на память вырастут:

    15:15

    Технология Input Display от Toshiba Matsushita Display: подробности:

    15:04

    Lucent vs. Dell и Gateway: на сцену выходит Microsoft:

    14:37

    IDF Japan Spring 2003: Calexico2, или 802.11g для Centrino:

    14:27

    Apple планирует выпуск 15 и 30 Гб iPod:

    14:21

    Две системных платы FIC на чипсетах SiS:

    12:46

    16 и 32 Мбит PSRAM от Etron: у нишевых игроков еще все впереди:

    11:32

    IDF-J Spring 2003: концептуальная платформа медиа-центра Intel MCRD:

    10:15

    Новые процессоры Sun UltraSPARC IIIi и новые серверы Fire V210 и V240:

    10:09

    Ultra-Thin CSP: 5-слойная технология упаковки чипов от Intel:

    09:41

    VIA KM400, официально:

    08:38

    ISL3893: система-на-чипе Intersil для WLAN:

    08:29

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