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    5 ноября 2002

    Утилиты: Power Phone Book Enterprise Edition v.1.20b:

    19:28

    Интернет и сети: JurikSoft Remote Control Tools v.0.3:

    19:19

    Philips Semiconductors осваивает 0,12- мкм техпроцесс:

    18:55

    Антивирусы: десять самых популярных вирусов, обнаруженных программой Panda Activescan в октябре:

    18:55

    Атомная батарейка: срок службы – 50 лет:

    17:08

    Новые модели ноутбуков от IBM серий ThinkPad R31/R32:

    16:26

    Системная плата P4S533-VM/LAN на чипсете SiS651 от ASUS:

    15:25

    Page Flash: новая технология памяти для смарт-карт от STMicroelectronics:

    13:13

    Портативный MD плеер XM-ZX3 от JVC: 225 часов автономного полета:

    12:22

    Утилиты: HyperSnap-DX v.5.01:

    12:04

    Утилиты: NVIDIA BIOS Editor v.1.0 RC3 Build 400:

    12:02

    Интернет и сети: Mass Downloader 2.5.325:

    12:00

    Утилиты: Drive Health v.2.0.2.5 Beta:

    12:00

    Антивирус: AntiVir Personal Edition v.6.16.07.59:

    11:59

    Утилиты: AbsoluteShield Track Eraser v.2.33:

    11:59

    Утилиты: PerformanceTest v.4.0:

    11:59

    Запись: CloneCD v.4.1.0.0:

    11:58

    Мультимедиа: Zoom Player v.2.90 RC2:

    11:58

    Интернет и сети: GetRight v.4.5e:

    11:57

    Утилиты: Nero InfoTool v.1.03.2:

    11:57

    Новые версии BIOS для материнских плат Intel:

    11:57

    Новые прошивки BIOS для материнских плат ASUS:

    11:56

    30-дюймовые информационные ЖК-панели NEC LCD3000:

    11:52

    Фото дня: графическая карта SP7200T6-PT DDR 128MB от Sparkle:

    09:51

    Карманные ПК от Dell дебютируют на Comdex Fall 2002:

    08:51

    Aeolus TI4200S: новая графическая карта от AOpen с интерфейсом AGP 8х:

    08:49

    Три новых процессора Intel Xeon MP:

    08:49

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