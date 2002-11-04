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    4 ноября 2002

    Игры: продолжение "Medal of Honor: Allied Assault" уже на пути к прилавкам:

    23:42

    Правила дорожного движения от Акеллы:

    23:39

    Новый Dell PowerEdge 1600SC:

    18:14

    MIPS32 4KSd: 200 МГц 32-разрядное ядро для смарт-карт:

    18:00

    Hua Ching сообщает: массовые поставки ASROCK не за горами:

    15:48

    Две новые модели DeskNote ECS призваны стимулировать спрос:

    12:53

    Объемы продаж полупроводников в третьем квартале выросли на 8%:

    12:36

    Как организовать отвод тепла от AMD ClawHammer:

    12:32

    LG.Philips LCD: 20,1-дюймовая LTPS ЖК-панель:

    12:32

    Тайваньская Kolin анонсировала 50-дюймовую LCOS-проекторную панель:

    11:01

    Новый WLAN чипсет AMD Alchemy Am1772:

    10:52

    Утилиты: Reg Organizer v.1.4 Beta:

    07:49

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.5.0.5:

    07:49

    Новые драйверы и программное обеспечение для SoundBlaster Live! и Audigy:

    07:48

    Утилиты: CPUFSB v.2.2.8:

    07:46

    Утилиты: CPUCooL v.7.1.5:

    07:44

    Утилиты: jv16 PowerTools v.1.1.0.155 Final:

    07:44

    Мультимедиа: EasyDivX v.0.821:

    07:44

    Утилиты: HyperSnap-DX v.5.00 RC1:

    07:43

    Интернет и сети: FlashFXP v.2.0 Final Build 903:

    07:43

    Интернет и сети: повышаем безопасность в Trillian 0.74 и Trillian Pro 1.0:

    07:42

    Мультимедиа: dBpowerAMP Music Converter Release 10 Beta 2:

    07:41

    Файловые менеджеры: Windows Commander превратился в Total Commander:

    07:41

    Подарки от NVIDIA всем поклонникам компании и ее продукции:

    07:40

    Новые драйверы для видеокарт Leadtek:

    07:40

    Новые версии BIOS для материнских плат Leadtek и Soyo:

    07:39

    Новые версии BIOS для материнских плат EPoX:

    07:39

    Новые версии BIOS для материнских плат AOpen:

    07:38

    Все драйверы прошедшей недели (28.10.2002-3.11.2002):

    07:38

    Все BIOS прошедшей недели (28.10.2002-3.11.2002):

    07:36

    В США Microsoft не признана монополистом. На очереди – Брюссель:

    02:04

    Новые 48-скоростные диски CD-R от Mirex:

    00:50

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