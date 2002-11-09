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    9 ноября 2002

    Фото дня: ATI добралась до футбольных фанатов:

    14:24

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition v.6.16.07.61:

    13:29

    Конвертеры PCI => AGP: шутка, воплощенная в жизнь:

    12:59

    Утилиты: Radeonator LE v.1.2:

    12:28

    Официальные драйверы для звуковых карт Audigy от Creative:

    12:22

    Мультимедиа: DVD2SVCD v.1.1.0 Build 1:

    12:16

    Утилиты: Radeonator v.2.0 Final:

    12:10

    Первые операционные усилители от TI на основе комплементарного SiGe техпроцесса BiCom-III:

    12:06

    Утилиты: Fresh UI v.4.60:

    12:04

    Графика: GIMP v.1.2.4 Pre-Release для Windows:

    11:59

    Новые драйверы для графических процессоров от SiS:

    11:50

    Драйверы для сетевых карт от Intel:

    11:46

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS:

    11:41

    Обновление драйверов для контроллеров Ultra 160 от Adaptec:

    11:38

    Новые версии BIOS для материнских плат и видеокарт от Abit:

    11:34

    Обновление драйверов для клавиатур и мышей от A4Tech:

    11:19

    Планшетный ПК FMV-STYLISTIC от Fujitsu:

    11:04

    DVD Forum определился с выбором нового DVD стандарта:

    10:46

    SilentTek - новая технология снижения шума от AOpen:

    01:13

    Серия графических карт Ti4280 от Albatron:

    00:22

    Серия системных Dual Xeon плат DP533 от IWILL c поддержкой 533 МГц FSB и двухканальной DDR SDRAM:

    00:12

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