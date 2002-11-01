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    1 ноября 2002

    Новый ЖК-экран Sharp: трехмерные картинки без очков:

    18:28

    Elitegroup готовит к выпуску материнские платы со встроенной графикой SiS Xabre!:

    16:28

    Support Lifecycle Policy: правила, определяющие сроки поддержки продуктов Microsoft:

    16:08

    Support Lifecycle Policy: правила, определяющие сроки поддержки продуктов Microsoft:

    16:08

    Cisco расширяет список коммутационных решений Metro Ethernet Switching для городских сетей:

    15:39

    Samsung: начато массовое производство RDRAM RIMM PC1066 с нормами 0,13 мкм техпроцесса:

    14:14

    Rambus выдала первую лицензию на использование интерфейса памяти Yellowstone:

    13:18

    Фото дня: графическая карта V9280S от ASUS на чипе NVIDIA GF4 Ti4200-8X:

    12:49

    Новые беспроводные принт-серверы серии EZ Connect от SMC Networks:

    12:05

    Крохотные ТВ тюнеры от Sony для карманных ПК:

    11:13

    Toshiba PDR-T30: 3,2-мегапиксельная портативная цифровая камера:

    10:50

    Intel vs VIA, чипсеты под Pentium 4: победа Intel в Германии:

    10:50

    Intersil приняла вызов Agere:

    09:18

    Интернет и сети: ReGet Deluxe v.3.2 Build 156:

    08:46

    Антивирус: AntiVir Personal Edition v.6.16.00.58:

    08:44

    Телефония: Modem Spy v.3.2:

    08:44

    Утилиты: TinyResMeter v.0.94 Beta:

    08:44

    Интернет и сети: MailWasher v.2.00.13 Beta:

    08:43

    Утилиты: Tweak-XP Pro v.2.0.4:

    08:43

    Утилиты: PCBoost v.1.10.31.2002:

    08:43

    Утилиты: SuperRam v.3.10.31.2002:

    08:42

    Утилиты: PCMedik v.4.16.31.2002:

    08:42

    Утилиты: Throttle v.4.10.31.2002:

    08:42

    Интернет и сети: Fast Browser Pro v.5.3:

    08:41

    Интернет и сети: LimeWire v.2.7.3 Beta:

    08:40

    Неофициальные драйверы для nForce 1/2 v.2.93 WHQL и v.2.94:

    08:40

    Microsoft: предварительная информация о содержимом SP2 для Windows XP:

    08:39

    Microsoft: MS02-064, Windows 2000 Default Permissions Could Allow Trojan Horse Program (Q327522):

    08:38

    Обновление драйверов для видеокарт S3:

    08:38

    Новые прошивки BIOS для материнских плат Jetway, Soyo и VIA:

    08:38

    Новые версии BIOS для материнских плат AOpen:

    08:37

    Новые DVD-R/DVD-RW диски от TDK: попробуй оцарапай!:

    01:03

    Новые системные платы от Soltek для платформ AMD K7/K8:

    00:28

    Новые системные Pentium 4 платы от Soltek:

    00:11

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