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    20 ноября 2002

    U.S. Robotics присоединилась к Wi-Fi альянсу:

    16:29

    Новые Ethernet-коммутаторы ProCurve от Hewlett-Packard:

    16:18

    Система на NVIDIA nForce2, GeForce FX и Athlon XP. О перспективах 400 МГц FSB для платформы AMD К7:

    15:54

    Samsung представит Digimax V3 и Digimax V4 на PMA:

    15:19

    Oki C5100n и C5300n: новые недорогие светодиодные принтеры со скоростью печати 12 ppm в цвете:

    11:50

    Четыре новых оптоэлектронных чипа Intel:

    11:37

    Sun Fire Link: новая оптическая технология для создания кластерных систем:

    10:53

    ОС: обновлена операционная система КПК RoverPC P6:

    08:33

    Интернет и сети: Kerio Personal Firewall v.3.0.0 Beta 4:

    08:33

    Драйверы от Microsoft на WindowsUpdate:

    08:33

    Утилиты: ATI BIOS Editor RadEdit v.1.102 Beta:

    08:32

    Утилиты: TinyResMeter v.0.95a:

    08:32

    Мультимедиа: uiVCR v.4.1.0.255:

    08:31

    Неофициальные IDE-драйверы для чипсетов SiS:

    08:31

    Неофициальные WDM-драйверы для видеокарт от NVIDIA:

    08:31

    Обновление BIOS, драйверов и утилит для адаптеров Acard:

    08:30

    Новые версии BIOS для материнских плат MSI и QDI:

    08:30

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS и Leadtek:

    08:30

    Transmeta: через тернии к Astro:

    02:19

    Новые 6-канальные кодеки C-Major STAC9758/59 AC'97 2.3 от SigmaTel:

    01:32

    AMD Athlon 64. Clawhammer вычеркиваем:

    00:55

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