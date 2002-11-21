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    21 ноября 2002

    Фото дня: 48х диски CD-R от Plextor:

    17:07

    Matsushita присоединяется к разработкам high-k диэлектриков для 65-нм процессов:

    16:36

    Мини-затворы Canon для цифровых камер сотовых телефонов:

    15:50

    Миниатюрный Bluetooth адаптер от Comet Labs с интерфейсом USB:

    15:29

    Подробности о SiS Xabre 600:

    15:10

    Утилиты: Detonator Destroyer v.1.2:

    14:56

    Интернет и сети: AI RoboForm v.4.9.7:

    14:36

    Интернет и сети: MailWasher v.2.00.16 Beta:

    14:29

    Двухпроцессорный чемодан на двух чипах Athlon MP 2200:

    14:26

    Conexant представляет одночиповое ADSL, Ethernet и 802.11b решение:

    12:47

    Hitachi начала выпуск сверхминиатюрного флэша RS-MMC:

    12:41

    Утилиты: ClonyXXL v.2.0.1.0:

    12:40

    Запись: DVD-Cloner v.1.83:

    12:40

    Мультимедиа: Windows Media Encoder 9 Series Release Candidate:

    12:39

    Microsoft: исправление для Windows XP (Q329604):

    12:39

    Обновление драйверов для контроллеров RealTek:

    12:39

    Официальные драйверы для nForce:

    12:38

    Новые версии BIOS для материнских плат Shuttle:

    12:38

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS, SUMA и Supermicro:

    12:38

    Новые версии BIOS для видеокарт от Albatron:

    12:37

    Два новых портативных плеера Lyra от Thomson с поддержкой MP3 Pro:

    12:17

    GA-7VAXP Ultra серии K7 Triton 400: новая плата от Gigabyte на чипсете VIA KT400:

    02:01

    Twinscan AT:1200B: новая 193 нм литографическая установка от ASML для обработки 300 мм пластин с нормами 90 нм:

    01:44

    Тактовые частоты процессоров Intel Celeron достигли 2,20 ГГц:

    01:27

    Новые внешние 250 Гб винчестеры от LaCie с интерфейсом FireWire:

    01:21

    SlimX 400: новый MP3 CD плеер от iRiver:

    01:10

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