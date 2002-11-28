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    28 ноября 2002

    Новые Apple PowerBook и iBook с MOBILITY RADEON 9000 и 7500:

    18:57

    DVD-проигрыватель DP500 KiSS Technology: сам ищет видео в интернете:

    18:46

    Дисков CD-R объемом 650 Мб/74 мин. производства Mirex больше не будет:

    16:54

    Intel Madison: начальные частоты – от 1,5 ГГц:

    16:28

    ПК-таксофон "Bulkhead PC" от Digital Vox и Minolta:

    16:04

    Антивирусы: Antiy GhostBusters Professional Edition v.3.58:

    15:16

    Утилиты: System Cleaner v.4.85:

    15:13

    Запись: Original CD Emulator v.2.05:

    15:06

    Утилиты: PerfectDisk 2000 Personal Edition v.5.0:

    14:45

    NEC ValueStar FS: концепт, воплощенный в жизнь:

    14:32

    Утилиты: HD_Speed v.1.1.0.27:

    14:28

    Интернет и сети: Kerio Personal Firewall v.3.0.0 Beta 5:

    14:21

    Утилиты: GetDataBack v.2.06:

    14:17

    Интернет и сети: MailWasher v.2.00.18 Beta:

    13:46

    Мультимедиа: Sonique2 Alpha v.2.11.27:

    13:40

    Обновление драйверов для nForce 1/2 под Linux:

    13:09

    Украдены NVIDIA Detonator v.41.09:

    13:02

    Новые драйверы и ПО для мышей Logitech:

    12:46

    Утилиты: ISO Buster v.1.2 Final:

    12:37

    Утилиты: PowerStrip v.3.30 Beta Build 357:

    12:29

    Мультимедиа: WinDVD Platinum:

    12:22

    Интернет и сети: Mozilla v.1.2 Final:

    12:04

    Мультимедиа: TVTool v.6.8.4:

    11:53

    Утилиты: Promise Array Management Utility v.3.2.1 Build 8 Release:

    11:42

    Новые версии BIOS для материнских плат MSI:

    11:36

    Новые версии утилит и BIOS для материнских плат и видеокарт ASUS:

    11:28

    Bluetooth Wireless Stereo Headset от OpenBrain: наушники с Bluetooth и MP3 плеером:

    11:20

    Дополнительные подробности о чипсетах Intel Canterwood и Springdale-PE/G:

    10:55

    Карманный аудио/видео плеер от Archos:

    09:53

    3D Prophet ALL-IN-WONDER 9000 Pro 64MB от Hercules:

    09:51

    IDC опубликовала прогноз состояния рынка ИТ в 2002-2003 году: все не так плохо, как есть на самом деле:

    09:14

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