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    26 ноября 2002

    S1C33209: новый 32-разрядный RISC-микропроцессор с Nancy:

    18:41

    Слушание дела Micron vs. Samsung и Hynix: адвокат апеллирует к примеру Евросоюза:

    18:04

    SiS Xabre 600, официально:

    17:21

    Planar начинает выпуск новой серии ЖК-дисплеев:

    15:58

    AOpen расширяет присутствие на рынке ноутбуков с процессорами для настольных ПК:

    13:44

    Утилиты: RegCool v.2.402:

    13:37

    Антивирусы: Trojan Remover v.4.9.0:

    13:16

    Утилиты: Talisman Desktop v.2.5 Beta 5 Build 2505:

    13:13

    Утилиты: AbsoluteShield Track Eraser v.3.0:

    12:58

    Интернет и сети: Internet Download Manager v.3.083:

    12:53

    Запись: Alcohol 120% v.1.3.5.1125:

    12:49

    RM200M-192MB: новая версия MP3 плеера RAVEMETAL от SeaGrand:

    12:21

    Утилиты: NTFS Reader for DOS:

    12:20

    Утилиты: ISO Buster v.1.2 Beta 6:

    12:11

    Архиваторы: WinRAR v.3.10 Beta 4:

    12:02

    Casio прекращает поставки Cassiopeia E-2000:

    11:54

    Свежий патч для iTouch от Logitech:

    11:49

    Новые версии BIOS для материнских плат Leadtek, MSI и Supermicro:

    11:46

    Обновление драйверов для видеокарт ASUS:

    11:38

    Утилиты: ASUS PC Probe v.2.18.08:

    11:33

    Новые серверные решения от Sun Microsystems для телекоммуникаций:

    11:28

    Новые драйверы для видеокарт 3Dlabs:

    11:28

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS и Tyan:

    11:23

    Micron Technology начала поставки 32-битных модулей DDR SDRAM:

    09:51

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