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    29 ноября 2002

    Новые аппаратные и программные продукты Cisco для построения конвергентных корпоративных сетей:

    17:22

    ASUS P4G8X Deluxe: Granite Bay - в нашей лаборатории:

    17:15

    Panda Software: появился новый опасный вариант вируса CIH:

    17:12

    "Домодедовские авиалинии" выбирают Q-Publishing 6.0:

    17:04

    TravelBook X5, Mission 528 и 728: новые ноутбуки от MaxSelect:

    16:35

    Интернет и сети: AI RoboForm v.5.0 Final:

    15:49

    Утилиты: WinDVD Tweaker Pro v.4.1:

    15:46

    Утилиты: Optimizer XP v.3.5 MX:

    15:40

    Интернет и сети: RemotelyAnywhere v.4.70.310:

    15:37

    Утилиты: DameWare NT Utilities v.3.69.0.0:

    15:34

    SIA о рынке полупроводниковых микросхем: рост составит 20% по сравнению с прошлым годом:

    15:31

    Утилиты: AbsoluteControl v.2.1:

    15:31

    Утилиты: Hmonitor v.4.1.1.2:

    15:11

    Утилиты: A-Tuner v.1.2.4.4:

    14:50

    Утилиты: WinDriversBackup v.1.06:

    14:43

    Интернет и сети: eMule v.0.23a:

    14:35

    Новости проекта "Журнал iXBT.com": третий, ноябрьский номер уже в продаже! Информация для подписчиков:

    13:46

    E7205 Master-F: плата от MSI на чипсете Granite Bay:

    13:18

    Поставки системных плат снижаются. Вслед за снижением спроса:

    12:57

    Sony Micro Vault: теперь – с интерфейсом USB 2.0:

    12:30

    Официальные AGP-драйверы от VIA:

    12:23

    Новые драйверы и ПО для клавиатур Logitech:

    12:16

    Новая прошивка BIOS для материнских плат Gigabyte:

    12:07

    Утилиты: Speed Gear v.2 для K7NCR18X:

    12:06

    Parhelia-512 256MB - уже в продаже, но...:

    12:01

    Новые драйверы для видеокарт ATI:

    11:57

    Новые версии BIOS для материнских плат AOpen:

    11:50

    Если у вашего PDA нет USB порта...:

    11:21

    DVD-ROM/CD-RW Melco со скоростью записи 48х:

    10:33

    FTD-W17VS: высококонтрастный 17" ЖК-монитор Melco:

    10:20

    Производители системных плат диверсифицируют бизнес:

    09:56

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