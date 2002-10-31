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    31 октября 2002

    Вышла новая версия CPU RightMark:

    17:54

    Утилиты: nnCron v.1.88b10:

    17:18

    Антивирусы: Doctor Web v.4.29:

    17:00

    Интернет и сети: Download Master v.0.6.1.229:

    16:49

    Программатор АТС Panasonic KX-TA308/Panasonic KX-TA616 под Windows:

    16:37

    Интернет и сети: Avant Browser v.7.0.0.2:

    16:30

    Утилиты: TuffTEST v.1.53:

    16:23

    Суд постановил: продажи Itanium 2 могут быть запрещены:

    16:19

    Утилиты: DVD Region-Free v.1.20:

    16:09

    Утилиты: AbsoluteControl v.2.0:

    16:03

    Dell начнет продавать iPod:

    16:01

    Утилиты: PCBoost v.1.10.29.2002:

    15:54

    PFU Systems Blazor: система на модуле PCI:

    15:52

    Утилиты: Application Warp v.4.2:

    15:42

    Мультимедиа: WinAmp 3.0 Beta Build 490:

    15:29

    Новые модули памяти Buffalo RDRAM PC1066 / DDR SDRAM PC2700:

    15:25

    Новые драйверы и программное обеспечение для Audigy 2 от Creative:

    15:11

    Патч для ПО iTouch от Logitech:

    15:02

    Genio e550GS и e550GX: новые карманные ПК от Toshiba:

    14:56

    Утилиты: Motherboard Monitor v.5.2.1.0:

    13:45

    Microsoft: кумулятивный патч для Outlook Express и новые уязвимости ОС Windows:

    13:34

    Microsoft: Office 11 не поддерживает работу с Windows 9x:

    13:16

    Satellite 5205-S703: первые ноутбуки от Toshiba со встроенным DVD-R/RW приводом:

    12:33

    Полная неофициальная версия DirectX 8.2 Beta:

    12:24

    Новые версии BIOS для материнских плат Soltek:

    12:23

    Неофициальные IDE-драйверы для чипсетов nForce:

    12:22

    Новые прошивки BIOS для материнских плат Gigabyte:

    12:20

    Обновление BIOS для материнских плат EPoX:

    12:19

    Новые драйверы и утилиты для чипсетов ATI от Compaq:

    12:19

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS, Intel и Soyo:

    12:17

    Seagate: "We Turn On Ideas". О новом логотипе компании:

    11:42

    16-битный 35 мм/APS сканер от Minolta с интерфейсом USB 2.0:

    11:05

    Новый PDA Packard Bell: PocketGear 2030:

    10:41

    Трехмерные чипы Ziptronix: альтернатива SoC?:

    08:52

    Производители системных плат: итоги работы в третьем квартале:

    01:52

    HP iPaq 1900: новый недорогой PDA с цветным экраном:

    01:31

    Графическая карта V9280S от ASUS на чипе GF4 Ti4200-8X:

    01:22

    Новая бета-версия CPU RightMark:

    01:02

    Фото дня: корпус Thermaltake A6420A XaserII 6000 в действии:

    00:49

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