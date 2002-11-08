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    8 ноября 2002

    Новый полупроводниковый 405 нм лазер от Sony:

    14:22

    NVIDIA: результаты и перспективы:

    13:44

    Утилиты: MySQL Backup Watcher 1.5.1:

    13:31

    Утилиты: SuperRam v.3.11.7.2002:

    13:31

    Утилиты: PCBoost v.1.11.7.2002:

    13:30

    Утилиты: Throttle v.4.11.7.2002:

    13:30

    Утилиты: RegRun Security Suite Gold v.3.4 Beta:

    13:30

    Запись: Original CD Emulator v.2.04:

    13:29

    Интернет и сети: AOL Instant Messenger v.5.1.3028 Beta:

    13:29

    Мультимедиа: Zoom Player v.2.90 Final:

    13:28

    Запись: Nero Burning Rom v.5.5.9.17.1:

    13:28

    Запись: DVD-Cloner v.1.8:

    13:28

    Мультимедиа: Macromedia Flash Player v.6.0.60.65 Beta:

    13:27

    Microsoft: DirectX 9.0 Build 9.0.308 (Updated):

    13:26

    Microsoft: Visual FoxPro v.8.0 Beta:

    13:25

    Обновление драйверов для видеокарт от ATI серии Radeon:

    13:25

    Утилиты: AsusUpdate v.3.38.01:

    13:23

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS и MSI:

    13:22

    Новые версии BIOS для материнских плат AOpen:

    13:22

    Новый процессорный роадмэп от AMD: чипы San Diego, Odessa и Athens:

    12:00

    NVIDIA: результаты работы в третьем финансовом квартале:

    04:13

    AMD планирует массовые увольнения?:

    03:55

    Revolution 7.1: новая аудиокарта от M-Audio с поддержкой 24-бит/192 КГц режима:

    03:10

    Видеокарты Gladiac 9700 Pro и Winner 7000: Neue ELSA GmbH вернулась на рынок графики:

    02:44

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