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    14 ноября 2002

    "Волшебные превращения" от Нового Диска:

    23:38

    Iomega Mini USB Drive: карманный носитель информации:

    18:46

    Новый IMAGEON 3200 ATI: графика на PDA будет быстрее:

    18:10

    Две новых модели HP iPaq – на следующей неделе:

    17:19

    Внешний 200 Гб винчестер от Western Digital:

    16:41

    Kingston анонсировала модули памяти HyperX PC3000 PC3500:

    16:25

    Intel анонсирует 3,06 ГГц Pentium 4 с Hyper-Threading:

    13:41

    Ноутбук с процессором AMD 2800+ 512K Cache?:

    13:01

    Новый 52-скоростной CD-RW привод от CIS Technology:

    11:52

    Запись: Blindwrite Suite v.4.2.2:

    11:40

    Драйверы ATI Catalyst DirectX 9.0 BRC0:

    11:39

    Запись: Alcohol 120% v.1.3.5.1112:

    11:39

    Утилиты: WinAce v.2.3 Beta 3:

    11:38

    Мультимедиа: DVD2SVCD v.1.1.0 Build 1a Bundle:

    11:38

    Утилиты: TweakNow PowerPack 2003 Professional v.1.0:

    11:37

    Microsoft: DirectX 9.0 RC 0 официально!:

    11:37

    Новые неофициальные драйверы для чипсетов nForce:

    11:37

    Новый BIOS для Acard AEC-6280:

    11:36

    Новые версии BIOS для материнских плат EPoX, Leadtek и Soyo:

    11:36

    Одночиповый Serial ATA контроллер от Agere:

    11:22

    Экспозиция LG.Philips LCD на выставке COMDEX Fall 2002:

    10:49

    Mio338: новый PDA MiTAC:

    10:36

    Резкий рост спроса остановит падение цен на ЖК панели?:

    10:09

    Текущая ситуация с поставками чипсетов от VIA и NVIDIA:

    09:09

    Toshiba наращивает производство NAND-флэша:

    07:48

    PCI-SIG начала работу над спецификациями 1066 МГц шины PCI:

    07:19

    Опубликован Microsoft DirectX 9 RC 0, ATI объявила выпуск CATALYST BRC0:

    06:21

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