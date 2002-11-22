  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    22 ноября 2002

    Новый high-end 15” монитор BenQ:

    14:16

    Фото дня: системная плата K7N2 от MSI на чипсете NVIDIA nForce2:

    14:14

    Министерство Торговли США начало расследование жалобы Micron против Hynix:

    14:02

    Новый PDA от Hitachi с поддержкой беспроводной IP телефонии:

    13:31

    Новые системные платы от TYAN на чипсетах Intel E7205, E7505 и E7501:

    13:05

    256 Мб и 512 Мб флэш-карты Secure Digital от TwinMOS:

    12:01

    Телематика от Hyundai и IBM для автомобилей сегодняшнего и завтрашнего дня:

    11:43

    Антивирусы: семейства вирусов – виды и подвиды:

    08:47

    Утилиты: Ace Utilities v.1.63:

    08:46

    Интернет и сети: Mass Downloader v.2.5.340 SR3:

    08:46

    Утилиты: ntPassword v.4.2:

    08:45

    Утилиты: RegCool v.2.401:

    08:45

    Мультимедиа: Macromedia Flash Player v.6.0.61.00 Beta:

    08:45

    Утилиты: Daemon Tools v.3.26:

    08:44

    Обновление драйверов от ATI для Linux:

    08:43

    Утилиты: Diskeeper v.7 Build 422 Update:

    08:43

    Microsoft: обновленные версии патчей для Windows:

    08:43

    Microsoft: новый патч для Internet Explorer 6 SP1:

    08:42

    Неофициальные Detonator 31.50 для Windows 2000/XP:

    08:42

    Новые версии BIOS для материнских плат Intel и Soyo:

    08:41

    Обновление драйверов для встроенного видео от Intel:

    08:41

    Chipset Software Installation Utility v.4.20.1007:

    08:41

    Утилита: ATI Control Panel v.6.13.10.3041:

    08:40

    Новые драйверы и утилиты для видеокарт ASUS:

    08:40

    Утилиты: Aflash v.2.18:

    08:39

    Новые прошивки BIOS для материнских плат и видеокарт Abit:

    08:39

    SEMI: объемы заказов оборудования для производства чипов упали в К3 на 26%:

    02:35

    Линейка ноутбуков Sharp Mebius пополнилась моделями на Mobile Athlon XP 1400+:

    01:43

    L3Tp: ноутбук от ASUS на базе Intel Pentium 4:

    01:29

    ATI начинает поставки профессиональных карт FIRE GL X1-128 MB и FIRE GL Z1:

    01:16

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    ноябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018