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    16 ноября 2002

    Утилиты: System Mechanic v.3.7h:

    23:22

    Утилиты: XtraWarp Pro v.1.05 B:

    23:16

    Утилиты: Work With Registry v.3.2:

    23:13

    Утилиты: BootStar v.8.17:

    23:10

    Интернет и сети: Avant Browser v.7.0.0.8:

    23:04

    Утилиты: RegCool v.2.400:

    23:01

    Новые официальные драйверы для видеокарт от S3:

    22:53

    Мультимедиа: WinAmp 3.0 Beta Build 491:

    22:47

    Интернет и сети: AOL Instant Messenger v.5.1 Final:

    22:42

    Запись: Blindwrite Suite v.4.2.3:

    22:38

    Новые драйверы для Acard AEC-6880:

    22:32

    Мультимедиа: TMPEGenc v.2.59.47.155:

    18:02

    Утилиты: CPU-Z v.1.15:

    17:59

    Утилиты: jv16 PowerTools v.1.1.0.162:

    17:43

    Утилиты: A-Tuner v.1.2.3.4:

    17:38

    Запись: DVD-Cloner v.1.81a:

    17:30

    Утилиты: Fresh Diagnose v.5.2:

    17:26

    Интернет и сети: GetRight v.5.0 Beta 2:

    17:23

    Программирование: PHP v.4.3.0 RC1:

    17:18

    Microsoft: начат набор тестеров для первой беты SP4 для Windows 2000:

    17:09

    Неофициальные Detonator 31.50:

    16:42

    Новые версии BIOS для материнских плат Soyo и Supermicro:

    16:41

    Новые версии BIOS для материнских плат QDI:

    16:41

    Новые версии BIOS для материнских плат MSI:

    16:41

    Новые прошивки BIOS для материнских плат и видеокарт Gigabyte:

    16:40

    Новые версии BIOS для материнских плат FIC:

    13:02

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS:

    12:55

    Обновление драйверов для звуковых карт Analog Device:

    12:50

    XScale 80200T: новый "всепогодный" процессор от Intel для интегрированных систем:

    11:42

    Zaurus SL-5600: еще один КПК от Sharp Electronics:

    11:41

    Планы развития технологии Intel Hyper-Threading:

    11:40

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