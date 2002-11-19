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    19 ноября 2002

    Comdex Fall 2002: часы под управлением... Palm OS 4.1:

    18:42

    Fujifilm FinePix S602 Pro Zoom: для профессионалов и требовательных пользователей:

    18:14

    Comdex Fall 2002: CTX анонсирует FlatView S700 и S730:

    17:37

    Intel: обновленные планы на 2003 год, Pentium 4 с FSB 800 МГц:

    14:11

    Антивирусы: Klez.I по-прежнему удерживает пальму лидерства:

    13:07

    Антивирусы: Norton AntiVirus 2003:

    12:47

    Утилиты: TweakDB v.2.1:

    12:37

    NF7-8X: серия системных плат от ABIT на NVIDIA nForce2:

    12:32

    Утилиты: Actual Transparent Windows v.1.3:

    12:15

    Мультимедиа: Quintessential Player v.3.40 Build 36 Beta:

    12:11

    Мультимедиа: Lame MP3 v.3.93 Codec:

    12:09

    P4PB Ultra: системная плата на Apollo P4X400 от VIA:

    12:01

    Интернет и сети: FlashGet v.1.4 Final:

    11:54

    Мультимедиа: DVD Decrypter v.3.1.4.0:

    11:50

    Утилиты: AsusUpdate v.3.39.01:

    11:47

    IBM ASCI Purple: 100 трлн. операций в секунду к 2005 году:

    11:16

    Все драйверы прошедшей недели (11.11.2002-17.11.2002):

    11:15

    Все BIOS прошедшей недели (11.11.2002-17.11.2002):

    11:00

    Новые системные платы для серверов и рабочих станций от SuperMicro:

    01:41

    Trident Microsystems определилась с производителями карт на графических чипах XP4 для настольных ПК:

    01:10

    K7S7AG и P4S8AG: системные платы от ECS с интегрированным GPU Xabre 200:

    00:34

    Процессоры Xeon DP, чипсеты E7501, E7205, E7505 и другие hi-end новинки от Intel:

    00:32

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