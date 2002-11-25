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    25 ноября 2002

    Sharp LL-T17A3: 17” ЖК-дисплей с контрастом 500:1:

    18:07

    MediaQ MQ-1188: графический чип для PDA и сотовых телефонов:

    17:16

    Intel повышает цены на чипы флэш-памяти:

    16:55

    AMD и Fujitsu ведут переговоры об объединении производства флэш-памяти:

    16:46

    Panda Software: недельный отчет о вирусах:

    16:38

    Утилиты: "Фото на документы" v.1.80:

    16:28

    Утилиты: "Телефонный справочник" v.3.9.2:

    16:21

    Запись: Blindwrite Suite v.4.2.4 Final:

    14:28

    Мультимедиа: VirtualDub v.1.4.12:

    14:21

    Утилиты: Jester2K Detonator 30.xx To 40.xx Fix v.1.1.1:

    13:58

    Мультимедиа: n.player v.1.0.0.1:

    13:47

    Мультимедиа: RealOne Player v.2.0 build 6.0.11.830 Beta:

    13:40

    Интернет и сети: SpamNet Beta v.7c:

    13:34

    NVIDIA GeForceFX – в iXBT.com!:

    13:33

    Интернет и сети: Opera v.7.0 Beta 1b:

    13:29

    Microsoft: DirectX 9.0 RC1 Build 3891 и Uninstaller для него (Update):

    13:20

    Новые версии BIOS для материнских плат Shuttle:

    12:33

    Новые BIOS для видеокарт Sparkle:

    12:28

    Новый BIOS для ATI Radeon Mobility 9000:

    12:19

    Новые версии BIOS для материнских плат AOpen:

    12:15

    Миниатюрные картоводы FlashGo! MS и FlashGo! SD/MMC от Imation:

    11:54

    Выпущена демонстрационная версия twoOStwo для Windows NT/2000/XP:

    11:34

    Все драйверы прошедшей недели (18.11.2002-24.11.2002):

    11:34

    Все BIOS прошедшей недели (18.11.2002-24.11.2002):

    11:25

    Тайваньские разработчики чипсетов обновляют планы выпуска новых продуктов:

    11:09

    Пополнение семейства графических ЖК-планшетов Cintiq от Wacom:

    11:00

    Фото AMD Barton:

    09:58

    О производительности карт на чипах Radeon 9500: 256 битный интерфейс памяти? Запросто!:

    01:53

    3,3-мегапиксельная цифровая камера Rollei d330 Motion:

    01:23

    DirectX 9.0 Release Candidate 1 доступен для скачивания:

    00:57

    Новости проекта RightMark Audio Analyzer: вышла версия 4.3:

    00:49

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