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    6 ноября 2002

    Apple: новые iBook и Powerbook:

    18:54

    RoverPC P5 все же будет запущен в серийное производство:

    18:29

    Microtek ScanMaker 6800 и Integrated Digital ICE: сканирует фотографии в любом состоянии:

    15:55

    AquariusII: водяное охлаждении, версия от Thermaltake:

    15:51

    Новые акустические системы MegaWorks THX 5.1 550 и MegaWorks THX 2.1 250D от Creative:

    14:51

    Утилиты: Talisman Desktop v.2.5 Beta 3 Build 2503:

    14:33

    Утилиты: True Launch Bar v.2.0:

    14:33

    Запись: CloneCD v.4.1.0.1:

    14:33

    Запись: Fantom CD v.1.2.1.1960:

    14:32

    Утилиты: Jester2K Detonator 30.xx To 40.xx Fix v.1.1.0:

    14:32

    Интернет и сети: Serv-U v.4.1.0.7:

    14:31

    Интернет и сети: CuteFTP Pro v.3.0 Final:

    14:31

    Microsoft: вторая бета-версия Office 11 в следующем году:

    14:31

    Microsoft: новые лекарства для Windows XP (Q329692 и Q329256):

    14:30

    Новые прошивки BIOS для материнских плат SUMA:

    14:29

    Новые версии BIOS для материнских плат Soltek:

    14:29

    Новые версии BIOS для материнских плат Shuttle:

    14:29

    Утилиты и драйверы для видеокарт Leadtek:

    14:28

    Новые версии BIOS для материнских плат Intel:

    14:27

    Утилиты: IBM Drive Fitness Test v.3.20:

    14:27

    Новые версии драйверов и BIOS для контроллеров HighPoint:

    14:27

    Утилиты: ASUS PC Probe v.2.18.06:

    14:26

    Новые версии BIOS для материнских плат Abit и EPoX:

    14:26

    Новая версия BIOS и утилита Aflash от ASUS:

    14:25

    Драйверы для сетевых контроллеров 3COM материнских плат ASUS:

    14:25

    Фото дня: Yuan XpertVision RADEON 9000:

    13:44

    Новые серверы Fujitsu PRIMERGY H450 и R450:

    13:13

    Второе поколение HP ProLiant ML570:

    13:12

    Новые TFT ЖК-дисплеи NEC-Mitsubishi:

    12:55

    ThinkVantage, BlueBoard и Millipede: три козырных туза IBM:

    12:02

    Новости проекта "Журнал iXBT.com": теперь и в Санкт-Петербурге!:

    10:59

    Cypress WirelessUSB - убийца Bluetooth?:

    02:18

    WPA: новая система защиты беспроводных сетей от Wi-Fi Alliance на замену WEP:

    01:37

    Philips обещает DVD+RW приводы с 8х скоростью записи в первой половине 2003 года:

    01:35

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