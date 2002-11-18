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    18 ноября 2002

    GeForce FX: новое поколение графических чипов от NVIDIA, официально:

    21:37

    Начаты поставки розничных наборов Maxtor 250GB Hard Drive Kit:

    18:16

    Утилиты: Ace Utilities v.1.60:

    17:45

    Антивирусы: Trojan Remover v.4.8.9:

    17:42

    Утилиты: Reg Organizer v.1.4 Beta 2:

    17:39

    Интернет и сети: ZoneAlarm Pro v.3.5.147 Beta:

    17:33

    Интернет и сети: MyIE2 v.0.6.531:

    17:28

    Мультимедиа: WMA Encoder Decoder v.1.4.6, Advanced Encode Decode Tools v.1.060, Advanced Audio CD Ripper v.1.048, AC3 Decoder v.1.2.2, Ogg Encoder Decoder v.1.2.6:

    17:22

    Утилиты: PowerStrip v.3.30 Beta Build 355:

    16:54

    Утилиты: HyperSnap-DX v.5.01.01:

    16:38

    Мультимедиа: WinDVD v.4.0.11.187:

    16:32

    Интернет и сети: Mozilla v.1.3a:

    15:25

    Новые версии BIOS для материнских плат Soltek:

    15:12

    PlexWriter S2410TU: новый портативный CD-RW привод от Plextor:

    15:10

    Comdex Fall 2002: SCSIDE как комбинация SCSI и IDE:

    13:43

    Hitachi и NEC вкладывают 44 млрд. йен в Elpida:

    13:30

    Comdex Fall 2002: новые чипсеты и GPU от SiS:

    13:16

    RealOne Player: теперь и на Palm Tungsten T:

    12:23

    Р415: новые NAS серверы от Iomega емкостью 720 Гб:

    12:03

    WI-2P: Dual Xeon системная плата для рабочих станций от ABIT на чипсете Intel Placer:

    11:13

    AOpen AX4GE FM:

    10:58

    Comdex Fall 2002: AMD представит системы на процессорах Opteron под управлением 64-битной версии Microsoft Windows:

    10:43

    Read-Rite: достигнута удельная плотность записи 146 Гбит на квадратный дюйм:

    10:20

    Comdex Fall 2002: 1,5 Гб, 2 Гб и 3 Гб карты CompactFlash от Pretec:

    09:56

    HP iPAQ H5450: дополнительная информация:

    09:32

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