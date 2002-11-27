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    27 ноября 2002

    Новая версия коммутатора CNet CNSH-1600:

    18:28

    STMicroelectronics принимает участие в ядерном эксперименте ALICE:

    18:23

    Creative WebCam Mobile: web-камера для ноутбуков:

    18:22

    IBM объединяется с Chartered с целью разработки 90-нм и 65-нм процессов:

    16:23

    ATI начала поставки видеокарт на RADEON 9500 PRO:

    15:55

    Фото дня: 48-скоростные CD-R диски от Mitsui:

    13:40

    VIA EPIA-M: новое поколение Mini-ITX мультимедийных платформ:

    13:11

    Hynix реструктурирует долг KEB:

    11:16

    PCI EAS: PCI Express для коммуникаций:

    10:29

    FrogPad: однопальцевая клавиатура для Palm:

    10:21

    Heroes of Might and Magic II – теперь и для Palm:

    10:02

    Контрактные цены на ЖК-панели продолжают падать:

    09:44

    Утилиты: PCBoost v.1.11.13.2002:

    08:38

    Утилиты: SuperRam v.3.11.25.2002:

    08:37

    Утилиты: PCMedik v.4.11.25.2002:

    08:37

    Утилиты: Throttle v.4.11.25.2002:

    08:37

    Интернет и сети: ICQ Pro 2003a Beta Build 3777:

    08:36

    Вышел новый RightMark Audio Analyzer версии 4.3:

    08:36

    Архиваторы: WinAce v.2.3 Beta 4:

    08:35

    Microsoft: DirectX 9.0 Final в этом году (Updated):

    08:35

    Новые прошивки BIOS для материнских плат EPoX:

    08:34

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS, Soyo и SUMA:

    08:34

    Новые версии BIOS для материнских плат Abit:

    08:33

    Обновление драйверов для SCSI-контроллеров Adaptec:

    08:33

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