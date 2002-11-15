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    15 ноября 2002

    P4G8X Deluxe: новая системная плата от ASUS на чипсете Intel E7205:

    15:40

    Новый маршрутизатор HR-114 от HardLink:

    15:25

    MMCA постановила: размеры MultiMediaCard станут еще меньше:

    14:24

    iPAQ H1910: дополнительная информация:

    14:12

    XMS3500С2: обновленная линейка оверклокерских модулей памяти от Corsair:

    12:10

    UMC: слухи о задержке строительства совместной с AMD 300 мм фабрики беспочвенны:

    11:08

    C++ Mobile Edition от Borland Software:

    09:48

    AMD увольняет 2000 работников:

    09:25

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition v.6.16.12.65:

    08:46

    Официальные драйверы ATI Catalyst v.02.4:

    08:46

    Intel Chipset Software Installation Utility v.4.10.1012:

    08:45

    Запись: Nero InCD v.3.51.61 Update:

    08:44

    Утилиты: BootXP v.2.30 RC1:

    08:42

    Мультимедиа: NVDVD v.2.20:

    08:39

    Microsoft: англоязычный Office 2000 Service Pack 3:

    08:38

    Microsoft: Internet Explorer Administration Kit (IEAK) 6 SP1:

    08:37

    Microsoft: списки исправлений для SP4 к Windows 2000 и SP2 к Windows XP:

    08:36

    Новые BIOS для контроллеров Promise:

    08:35

    Новые версии BIOS для материнских плат QDI:

    08:34

    Новые версии BIOS для материнских плат EPoX, Intel, Soltek и Soyo:

    08:33

    Новые версии BIOS для материнских плат Albatron и ASUS:

    08:33

    GNB Max: системная плата от MSI на чипсете Intel E7205 (Granite Bay):

    02:57

    Внимание, конкурс: Cg Contest на iXBT.com!:

    01:41

    Системная плата GA-8INXP серии P4 Titan 667 на чипсете Granite Bay от Gigabyte:

    01:26

    Пополнение линеек ноутбуков LifeBook B и LifeBook P1000 от Fujitsu PC:

    01:02

    SATA150 TX: семейство Serial ATA контроллеров от Promise Technology:

    00:25

    Карманный 60-гигабайтный винчестер Archos QDisk 60:

    00:13

    Первая графическая карта на Xabre 600 от Triplex:

    00:12

    GeForce4 4200 Go: мобильный графический чип от NVIDIA с поддержкой AGP 8X:

    00:09

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