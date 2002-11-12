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    12 ноября 2002

    Новый 15-дюймовый ЖК-дисплей Sharp:

    20:12

    Смарт-дисплеи ViewSonic будут работать на Windows CE:

    20:03

    Семейство профессиональных графических карт NVIDIA Quadro4 8X, официально:

    17:44

    Планшетные ПК на Tablet PC: сага о девяти японских самураях:

    16:23

    Toshiba Sora T15: 2-мегапиксельная мини-камера:

    15:52

    Zaurus SL-C700 и SL-B500: два новых PDA от Sharp:

    15:51

    Новый 17-дюймовый ЖК дисплей от BenQ:

    14:23

    Новая модель "тихой" электрогитары оригинальной формы от Yamaha:

    13:56

    V9280 VideoSuite: новинка от ASUS на чипе GeForce4 Ti4200-8X:

    13:16

    NEC Electronics принимает заказы на изготовление чипов с нормами 90 нм техпроцесса:

    11:25

    Недорогой концепт-дизайн PDA от Microsoft и Samsung:

    10:28

    Драйверы KX Project v.5.10.0.3527 Beta:

    08:41

    Интернет и сети: Avant Browser v.7.0.0.7:

    08:40

    Утилиты: RegRun Security Suite Gold v.3.4:

    08:40

    Антивирусы: Anti-Trojan Shield v.1.0.0.15:

    08:39

    Интернет и сети: AOL Instant Messenger v.5.1.3030 Beta:

    08:39

    Новые драйверы для видеокарт от AOpen:

    08:38

    Интернет и сети: FlashGet v.1.4 Beta 1:

    08:38

    Архиваторы: WinRAR v.3.10 Beta 3:

    08:38

    Обновление драйверов для встроенного звука от RealTek:

    08:37

    Бета-версия драйверов от Matrox для видеокарт G450 MMS/G200 MMS:

    08:37

    Неофициальные драйверы для звука CMI-8738 от C-Media:

    08:36

    Новые прошивки BIOS для материнских плат MSI:

    08:36

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS:

    08:36

    Внешний DVD-RW привод от Archos:

    02:05

    Новые DVD-RW носители от JVC:

    01:54

    Ситуация с рождественскими продажами системных плат и чипсетов пока под вопросом:

    01:52

    Три новых видеокарты серии MS-8894 на чипе NVIDIA Ti4200-8X от MSI:

    01:50

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