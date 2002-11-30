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    30 ноября 2002

    Интернет и сети: ReGet Deluxe v.3.3 Beta Build 165:

    15:44

    Интернет и сети: Avant Browser v.7.0.1.2:

    15:38

    Интернет и сети: Fresh Download v.5.10:

    15:35

    Интернет и сети: The Bat! v.1.62 Beta 17:

    15:29

    Программирование: PHP v.4.3.0 RC2:

    15:23

    Запись: Blindwrite Suite v.4.2.5:

    15:17

    Новые драйверы и программное обеспечение для SoundBlaster Live 5.1 и Audigy 2:

    15:11

    Фото дня: Xabre 600 – в нашей видео лаборатории:

    12:05

    Crusoe TM5800 и TM8000: подробности роадмэпа Transmeta:

    11:36

    Новый MP3 плеер Ondio от Archos:

    10:36

    Декабрьские контрактные цены на TFT LCD останутся неизменны:

    10:35

    Мультимедиа: DVD2SVCD v.1.1.0 Build 1b:

    07:43

    Утилиты: Fraps v.1.9A:

    07:43

    Интернет и сети: Overnet v.0.40.5:

    07:42

    Новые версии BIOS для материнских плат Soltek и VIA:

    07:41

    Обновление драйверов для видеокарт Matrox Parhelia:

    07:41

    Новый BIOS для видеокарт Hercules:

    07:40

    Новые версии BIOS для материнских плат Gigabyte:

    07:40

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