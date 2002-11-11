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    11 ноября 2002

    Графическая карта Inno3D Geforce4 Ti4200 AGP 8X от InnoVISION:

    18:54

    Новая серия palm-ноутбуков S200 от ASUS, причинно-следственные связи с JVC...:

    18:39

    Антивирусы: червь Bride (W32/Bride) и шесть вариантов W32/Oror стали главным событием прошедшей недели:

    18:12

    Интернет и сети: Download Master v.0.7.1.259:

    17:53

    Новый AAC/WMA/MP3 аудиоплеер Panasonic SV-SD50 на флэш-картах SD:

    17:48

    Антивирусы: предварительная версия (release candidate 2) 4.29 подключаемого модуля Dr.Web для TheBAT!:

    17:46

    SH7705 Hitachi: 133 МГц SH-3 MPU-микропроцессор с встроенным интерфейсом USB 1.1:

    17:45

    Предварительные результаты анализа рынка ПК Gartner: рост составил 6,5%:

    17:16

    Новый 17-дюймовый SXGA ЖК монитор от Adtec:

    17:04

    Фото дня: системная плата Zenith 7NJS от Chaintech на чипсете nForce2:

    13:57

    IBM готовит трехмерный чип:

    12:43

    Графическая карта 3D Blaster 4 Ti4200-8x AGP 128MB DDR от Creative:

    11:54

    Новый eServer p650 IBM и 0,13-мкм процессор Power4+:

    11:08

    Октябрьские итоги тайваньских производителей первого звена:

    10:59

    Новый AMD Mobile Athlon XP 2200+:

    09:59

    Утилиты: EasyCleaner v.2.0 Beta 1:

    08:24

    Утилиты: RegScrubXP v.3.2.1:

    08:23

    Утилиты: MySQL Backup Watcher 1.5.2:

    08:23

    Официальные WHQL драйверы для видеокарт от NVIDIA:

    08:23

    Неофициальные драйверы для GeForce4 Go:

    08:22

    Мультимедиа: TVTool v.6.8.2:

    08:21

    Мультимедиа: n.player v.1.0.0.0:

    08:21

    Утилиты: CpuIdle и CpuIdle Pro v.6.0 Beta 9:

    08:21

    Утилиты: Tweak-XP Pro v.2.0.5:

    08:20

    Утилиты: PowerStrip v.3.30 Beta Build 354:

    08:20

    Мультимедиа: плагин для WinAmp - Tripex3 v.3.12:

    08:19

    Утилиты: MagicTweak v.1.96:

    08:19

    Обновление IDE-драйверов от Promise:

    08:19

    Все драйверы прошедшей недели (4.11.2002-10.11.2002):

    08:17

    Все BIOS прошедшей недели (4.11.2002-10.11.2002):

    08:15

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