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    13 ноября 2002

    Estari 2-VU: электронная книжка о двух страницах:

    17:50

    Pocket@i: новые PDA от NEC по управлением Windows CE.NET:

    17:18

    CardCam Value: цифровая камера от Creative размером с кредитку:

    16:47

    Результаты финансовой деятельности Cisco Systems в прошедшем квартале:

    16:24

    Infineon и Nanya подписали соглашение по новым чипам DRAM:

    16:22

    Утилиты: Drive Health v.2.0.2.9 Beta:

    15:07

    Утилиты: Throttle v.4.11.10.2002:

    15:03

    Утилиты: PCMedik v.4.11.10.2002:

    15:01

    Утилиты: CleanCenter v.1.325:

    14:58

    Утилиты: Application Warp v.4.4:

    14:32

    Интернет и сети: ICQ Lite Beta Build 1068:

    14:24

    Интернет и сети: Opera v.7.0 Beta 1:

    14:22

    Обновленная версия Detonator 40.72 WHQL для Windows 95/98/ME:

    14:03

    Microsoft: DirectX 9.0 Release Candidate 0:

    13:54

    Новые версии BIOS и драйверов для контроллеров HighPoint:

    13:42

    Новые прошивки BIOS для материнских плат EPoX:

    13:37

    Новые драйверы для мышей от A4Tech:

    13:35

    IDC: мировые продажи PDA снижаются...:

    13:13

    Micron vs. Hynix: скандал с политической окраской:

    12:55

    Новые ЖК мониторы от LG Electronics:

    12:46

    HYDIS начнет массовое производство TFT ЖК-дисплеев для Tablet PC раньше срока:

    12:26

    Обновление планов выпуска чипсетов от VIA Technologies:

    11:58

    256-Мбит чипы MirrorBit флэш-памяти AMD:

    11:56

    О разгонном потенциале карт на чипах ATI Radeon 9700 Pro…:

    03:42

    Новости проекта CPU RightMark: выложена бета-версия RM2 RC1:

    03:20

    P4GB: новая плата от IWILL на чипсете Granite Bay:

    03:11

    Новости проекта «Компьюторг»: новая статья «Ликбез по бухучету для компьютерщиков. Занятие 2: что значит «купить компьютер»:

    02:30

    Графическая карта TACHYON G9700 PRO от TYAN: первый взгляд:

    00:50

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