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    2 ноября 2002

    Новости проекта "Журнал iXBT.com": результаты розыгрыша, объявленного в первом номере:

    14:13

    LG.Philips о размерах LCD подложкек и ценовых перспективах:

    13:25

    Extigy LE: облегченная версия внешнего звука от Creative:

    13:00

    В продаже появились “боксовые” Athlon XP 2200+:

    12:39

    Интернет и сети: MyIE2 v.0.60.330:

    12:35

    Адаптер LSI Logic MegaRAID ATA 133-2:

    12:26

    Утилиты: DameWare NT Utilities v.3.68.0.0:

    11:57

    Утилиты: UltimaShell 2.2:

    11:57

    Интернет и сети: Fresh Download v.5.00:

    11:56

    Новые драйверы для встроенного видео материнских плат на базе чипсетов Intel:

    11:56

    Новая версия BIOS для материнских плат ASUS:

    11:55

    Запись: Nero Burning Rom v.5.5.9.17:

    11:55

    Обновление драйверов для звуковых карт Audigy от Creative:

    11:54

    Мультимедиа: VirtualDub v.1.4.11:

    11:53

    Мультимедиа: Windows Movie Maker 2 Beta:

    11:53

    Мультимедиа: Windows Media Player 9 Beta Build 2928 Release Candidate 1:

    11:53

    Microsoft: Outlook 11 оградит вас от спама:

    11:52

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