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    7 ноября 2002

    Интернет и сети: FlashFXP v.2.0 Final Build 905:

    23:17

    DynaBook SS3500: версия Tablet PC от Toshiba:

    14:39

    Файловые менеджеры: Total Commander v.5.50 Silent Update:

    14:29

    Интернет и сети: Win32Whois v.0.3:

    14:23

    Приставка MobiVoice от CYBIT для PDA BlackBerry 957/857:

    14:22

    Запись: Alcohol 120% v.1.3.4.1106:

    14:16

    Запись: Blindwrite Suite v.4.2.1:

    14:09

    Новые Performance драйверы для графических процессоров SiS:

    14:01

    Новые неофициальные драйверы для nForce 1/2:

    13:53

    Интернет и сети: ICQ Lite Beta Build 1067:

    13:32

    Планшетный ПК Compaq Tablet PC TC1000 от HP на 1 ГГц Crusoe TM5800:

    13:31

    Утилиты: SiSoft Sandra v.2003.1.9.26:

    13:26

    Утилиты: WinAce v.2.3 Beta 2:

    13:11

    Интернет и сети: Eudora v.5.2:

    13:00

    Microsoft: исправляем ошибки в Windows 2000:

    12:36

    Microsoft: WindowsUpdate v.4 для Windows 9x:

    12:23

    Travelstar 80GN: новое поколение 2,5-дюймовых винчестеров от IBM:

    12:11

    1 Гб модули памяти PC2100 от Kingston с технологией EPOC:

    11:43

    Microsoft: DirectX 9.0 Build 9.0.308:

    11:41

    Новые версии BIOS для материнских плат Supermicro:

    11:29

    Новые прошивки BIOS для материнских плат Shuttle и Soyo:

    11:25

    Новые версии BIOS для материнских плат MSI:

    11:22

    Утилиты: Intel Application Accelerator v.2.30.21.64:

    11:17

    Новые версии BIOS для материнских плат Intel:

    11:08

    Новые версии драйверов и BIOS для контроллеров HighPoint:

    10:58

    Утилиты: ASUS PC Probe v.2.18.07:

    10:52

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