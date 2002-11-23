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    23 ноября 2002

    Игры: "Gladiators of Rome" в продаже:

    19:28

    Утилиты: "Расписание Про" v.2.3:

    13:54

    Утилиты: nnCron v.1.88b12:

    13:38

    Утилиты: CPUCooL v.7.1.6:

    13:20

    Утилиты: CPUFSB v.2.2.9:

    13:17

    Интернет и сети: AI RoboForm v.4.9.8:

    13:13

    Утилиты: Talisman Desktop v.2.5 Beta 4 Build 2504:

    12:56

    Утилиты: TweakNow PowerPack 2003 Standard v.1.0:

    12:49

    Утилиты: CleanCenter v.1.326:

    12:41

    Утилиты: WinDVD Tweaker Pro v.4.07:

    12:21

    Утилиты: Feurio! v.1.66:

    12:14

    Утилиты: Fresh UI v.4.70:

    12:10

    Новые графические карты X600-T2/С2 от DFI на Xabre 600:

    11:09

    Sparkle: GeForceFX - в январе за 500 евро:

    10:58

    PlusView 1000 AMG: корпус от Antec для PC-эксгибиционистов:

    10:39

    Мультимедиа: Zoom Player v.3.00 Beta 1:

    07:53

    Мультимедиа: NVIDIA NVDVD v.2.22:

    07:53

    Microsoft: патч для Windows XP, решающий проблему с роликами в некоторых играх:

    07:52

    Новые подарки от NVIDIA:

    07:50

    Официальные драйверы для видеокарт Matrox под Windows 2000/XP:

    07:50

    Новые версии BIOS для материнских плат Shuttle и Soyo:

    07:49

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS и Jetway:

    07:49

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