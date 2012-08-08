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    8 августа 2012

    Подробности о сопроцессорах Intel Xeon Phi и краткая история Larrabee: Intel Xeon Phi имеют 57, 60 и 61 ядро

    21:4131

    Компания Zotac комплектует неттоп ZBox ID84 Plus видеокартой NVIDIA GeForce GT 520M: Модель основана на процессоре Intel Atom D2550

    19:441

    Springpad 3.15 — онлайн-блокнот для Android: Springpad — это веб-сервис для создания и хранения заметок, а также обмена ими с другими людьми.

    18:022

    Toshiba представила две серии жестких дисков типоразмера 3,5 дюйма объемом от 1,5 до 3 ТБ : В составе серий DT01ACA и DT01ABA — по шесть моделей

    17:5320

    Мобильный Яндекс.Навигатор умеет строить маршруты с учетом остановок: Программа умеет прокладывать маршруты и голосом предупреждает о ближайших маневрах.

    17:431

    ARM представила второе поколение графических процессоров серии Mali T-600: ARM представила Mali-T624, Mali-T628 и Mali-T678.

    16:418

    DU Meter v.5.30 - утилита для мониторинга и подсчета сетевого трафика: Утилита для мониторинга и подсчета сетевого трафика

    11:30

    Монитор Dell U2713HM c 27-дюймовой панелью разрешением 2560×1440 точек представлен официально: Новинка оценена в $630

    11:1324

    Microsoft Camera Codec Pack v.16.4.1620.0719 - пакет кодеков для камер Microsoft: Пакет кодеков для камер Microsoft

    10:55

    AMD переименовала APU A10-5800K и A10-5700, рекомендовала использовать их в рабочих станциях: Новые названия APU — FirePro A300 и A320

    10:3312

    Kaspersky Security Scan v.2.0 - бесплатная антивирусная утилита: Бесплатная антивирусная утилита

    10:202

    WSCC - Windows System Control Center v.2.0.6.0 - программа управления системными утилитам из других сборников: Программа управления системными утилитам из других сборников

    09:45

    Wise Registry Cleaner v.7.42 - утилита очистки системного реестра Windows: Утилита для очистки системного реестра Windows

    09:10

    «Лаборатория Касперского» запатентовала защиту от «киберопасных» сотрудников: Новые технологии «Лаборатории Касперского» защитят бизнес от «киберопасных» сотрудников

    08:35

    Mail.Ru Group и Web of Trust снабдили браузер Интернет системой проверки безопасности: Браузер Интернет, проект Mail.Ru Group, сделал работу в сети безопаснее

    08:00

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