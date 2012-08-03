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    3 августа 2012

    ELSA GeForce GTX 670 SAC: ускоритель с оригинальным тихим кулером: Заметно тише референса

    20:293

    Logitech TV Cam HD — телевизионная камера со встроенным приложением Skype: Logitech TV Cam HD предлагает Skype без ПК

    18:2723

    WD WD20NPVT — «ноутбучный» винчестер не для ноутбуков: WD представила HDD типоразмера 2,5 дюйма объёмом 2 ТБ

    17:2843

    R-Studio v.6.1 Build 152029 - программа для восстановления поврежденной или удаленной информации: Программа для восстановления поврежденной или удаленной информации

    16:10

    Zortam Mp3 Media Studio v.14.05 - универсальный сборник утилит для обработки MP3-файлов: Универсальный сборник утилит для обработки MP3-файлов

    15:35

    Philips представила «диджейскую» стереосистему с двумя док-станциями для iPhone и iPod: Холодный цифровой скретчинг

    15:1019

    EK Water Blocks выпустила водоблоки для системной платы EVGA Classified SR-X и видеокарты MSI R7970 Lightning: Сделано в Словении

    15:029

    FreeFileSync v.5.6 - утилита сравнения и синхронизации файлов в каталогах: Быстрая и удобная утилита сравнения и синхронизации файлов в каталогах

    15:00

    Fusion v.2.3.2 - HDR-программа обработки изображений: HDR-программа обработки изображений

    14:25

    Canon RAW Codec v.1.10.0 - программа для Windows, позволяющая просматривать изображения в RAW-формате: Программа для Windows, позволяющая просматривать изображения в RAW-формате

    13:50

    Macrium Reflect Free v.5.0.4870 - программа для создания резервных копий и восстановления данных: Программа для создания резервных копий и восстановления данных

    13:15

    Diskeeper 12 v.16.0 Build 1017 - семейство дефрагментаторов для ОС Windows: Семейство мощных дефрагментаторов для ОС Windows

    12:40

    SynWrite v.3.8.1590 - бесплатный текстовый редактор, позиционируемый как замена стандартному Блокноту: Бесплатный текстовый редактор, позиционируемый как замена стандартному Блокноту

    12:05

    PassMark BurnInTest v.7.0 Build 1014 - программа для тестирования различных подсистем ПК в экстремальных условиях: Программа для тестирования различных подсистем ПК в экстремальных условиях

    11:30

    COUGAR представляет корпус Challenger для игровых систем: Изюминкой модели является кнопка включения с предохраняющей крышкой

    11:1414

    Новые Kaspersky Internet Security и Антивирус Касперского - улучшенная защита от сложнейших интернет-угроз: Вышли новые версии Kaspersky Internet Security и Антивирус Касперского

    10:55

    ABBYY Lingvo 2.5 для Android – новые возможности перевода для пользователей и разработчиков: С новой версией мобильного словаря ABBYY пользователи смогут переводить слова с помощью системного поиска, а разработчики – использовать его API для встраивания в свои приложения

    10:20

    Специалисты ESET обнаружили новую разработку киберпреступников: Выявлена новая версия буткита Rovnix

    09:45

    Приложение "Лондон 2012: Медальный зачет" доступно в Google Play: Теперь любители спорта могут следить за результатами Олимпийских Игр с помощью Android-смартфона

    09:10

    PhoneUP 3.2 – три новых инструмента повышения информационной безопасности в сети IP-телефонии Cisco: Новая версия PhoneUP

    08:35

    Panda Cloud Systems Management – новый сервис удаленного управления IT-активами: Panda Cloud Systems Management – это решение для удаленного администрирования, контроля и обслуживания компьютерных сетей, позволяющее оптимизировать производственные процессы и повысить эффективность работы IT-служб

    08:00

    Apple обогнала HP и Lenovo: Apple лидирует на PC-рынке

    02:3754

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