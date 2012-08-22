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    22 августа 2012

    LG комплектует международные версии смартфонов Optimus Vu и Optimus LTE2 четырехъядерными CPU: Новинки, предположительно, будут показаны на выставке IFA 2012

    23:558

    Моющаяся клавиатура Logitech Washable Keyboard K310: с щеткой в комплекте

    23:1938

    Появились подробности о смартфонах Samsung Galaxy S III mini и Galaxy S II Plus: Новинки поступят в продажу до конца года

    21:4921

    Nikon выпускает новые фотокамеры в линейке Coolpix, в том числе модель с Android: модели Coolpix S01, S6400, S800c и P7700

    12:4745

    Avast! v.7.0.1466 - популярное антивирусное решение для защиты ОС Windows: Популярное антивирусное решение для защиты ОС Windows

    12:402

    DVDVideoSoft Free YouTube Download v.3.11.32 - бесплатная программа для сохранения видео с YouTube: Бесплатная программа для сохранения видео с YouTube

    12:05

    DarkWave Studio v.4.0.5 - бесплатный мультимедиа-комбайн для работы с аудио: Бесплатный мультимедиа-комбайн, в состав которого входят несколько удобных утилит

    11:30

    Kaspersky AVP Tool v.11.0.0.1245 21/08/2012 - антивирусная лечащая утилита от Лаборатории Касперского: Антивирусная лечащая утилита от Лаборатории Касперского

    10:55

    Dr.Web CureIt! 21/08/2012 - антивирусная портативная лечащая утилита от Dr.Web: Антивирусная лечащая утилита от Dr.Web

    10:201

    SPAMfighter v.7.5.149 - дополнение для отлова спама в почтовых клиентах Microsoft Outlook и Outlook Express: Дополнение для отлова спама в почтовых клиентах Microsoft Outlook и Outlook Express

    09:45

    AOC подготовила тонкий и стильный 27-дюймовый монитор i2757Fm с ЖК-панелью типа IPS: Ориентировочная стоимость новинки - 320 евро

    09:3034

    Popcorn v.1.99.3 - крошечный бесплатный почтовый клиент: Крошечный бесплатный почтовый клиент

    09:10

    В серию видеокарт Point of View TGT вошли две GeForce GTX 660 Ti: Порой названия продуктов оригинальнее самих продуктов

    08:501

    Adobe Flash Player v.11.4 Final - флэш-плеер от Adobe: Популярный флэш-плеер от Adobe

    08:35

    Появились изображения фотокамер Nikon под управлением ОС Android: Одна оснащена 12-кратным зум-объективом, другая - трехкратным

    08:1726

    ABBYY FineReader Touch для Microsoft Windows 8: вышла бета-версия онлайн-приложения: ABBYY сообщает о выходе бета-версии онлайн-приложения ABBYY FineReader Touch для Microsoft Windows 8

    08:00

    Radio QIP.RU доступно в AppStore: В новом приложении реализовано воспроизведение в реальном времени

    02:28

    Symantec представила новую защиту для Android и iOS:

    01:45

    Вышли новые Яндекс.Карты 3.0 для Android: В ней обновлен движок.

    01:41

    Выпущен Skype 4.1 для iPhone и iPad : Четвертая версия также повышает стабильность работы.

    01:37

    Dropbox 2.1.9 для Android — доступ к файлам на мобильном: Dropbox — это популярный веб-сервис, предназначенный для синхронизации данных на нескольких компьютерах и мобильных устройствах

    01:33

    Вышел Яндекс.Поиск для Windows Phone: Результаты поиска в приложении оптимизированы для восприятия на экране смартфона

    01:22

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