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    16 августа 2012

    Razer тоже представила клавиатуру с сенсорным управлением: Практически одновременно с Mad Catz и по более низкой цене

    17:0017

    Startup Delayer v.3.0 Build 324 - утилита для оптимизации загрузки модулей и программ в ОС Windows: Утилита для оптимизации загружаемых модулей и программ в ОС Windows

    14:25

    DEKSI Network Monitor v.9.2 - программа мониторинга состояния серверов в сети: Программа для мониторинга серверов в сети

    13:50

    AudioGrail v.7.03 - сборник утилит для обработки музыкальных файлов: Сборник утилит для обработки музыкальных файлов

    13:15

    Komodo Edit v.7.1.1 - текстовый редактор с подсветкой синтаксиса для популярных скриптовых языков: Текстовый редактор с подсветкой синтаксиса для популярных скриптовых языков

    12:40

    SyncBackSE v.6.2.0 - программа для создания резервных копий и синхронизации файлов: Программа для создания резервных копий и синхронизации файлов

    12:05

    SniffPass v.1.13 - бесплатная утилита для просмотра трафика, проходящего через сетевой адаптер: Бесплатная утилита для просмотра трафика, проходящего через сетевой адаптер

    11:30

    Media Player Classic – Home Cinema v.1.6.3 - простой и удобный медиаплеер: Отличный, удобный и бесплатный медиаплеер

    10:553

    LG продала более пяти миллионов смартфонов с поддержкой LTE: На преодоление этой вехи у компании ушло чуть больше года

    10:459

    Wireshark v.1.8.2 - бесплатный инструмент для анализа сетевого трафика: Бесплатный инструмент для анализа сетевого трафика

    10:20

    CrystalDiskInfo v.5.0.2 - утилита для диагностики жестких дисков ПК: Утилита для диагностики жестких дисков ПК

    09:45

    Бизнес на «обложках» теперь с новой начинкой — Trojan.Mayachok.1: «Доктор Веб» предупреждает о широком распространении на российских файлообменниках Trojan.Mayachok.1

    09:102

    UserGate IM Control - бесплатное шлюзовое решение для контроля за системами мгновенного обмена сообщениями: Entensys сообщает о выпуске бесплатного продукта UserGate IM Control

    08:35

    MSI B75IA-E33 – системная плата типоразмера Mini-ITX на чипсете Intel B75 Express: Новинка оснащена двумя портами USB 3.0 и одним разъемом SATA 6 Гбит/с

    08:104

    Компания "Паллада" выпустила iPhone-приложение для инвестора: "Паллада Эссет Менеджмент" представляет Pallada AM

    08:001

    Ассоциация EISA назвала лучшие мобильные устройства 2012 года: Жюри оценило смартфоны от Samsung, HTC и Nokia

    03:1729

    Microsoft пополняет коллекцию мышей Artist Studio: Wireless Mobile Mouse 3500 в качестве «холста» для творческого самовыражения

    02:373

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