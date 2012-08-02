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    2 августа 2012

    AOC представила 27-дюймовый монитор e2752Vq: В режиме работы устройство потребляет всего 38 Вт энергии

    23:4714

    Защищенная «флешка» LaCie RuggedKey поддерживает интерфейс USB 3.0: Внешне изделие похоже на ручную гранату

    23:2115

    Motorola Mobility представила смартфоны Electrify 2 и DEFY XT: Первый работает под управлением ОС Android 4.0, а второй характеризуется защищенным корпусом

    22:498

    Nixeus NX-VUE27 — 27-дюймовый монитор за $430 с качественной ЖК-панелью разрешением 2560 x 1440 точек : В основе устройства лежит ЖК-панель S-IPS производства LG

    17:4745

    Samsung приступила к массовому производству «ультрабыстрых» модулей памяти eMMC Pro Class 1500: Изделия характеризуются высокой скоростью работы и высокой производительностью

    15:427

    Shuttle OMNINAS KD20: первое сетевое хранилище компании: Продукция Shuttle и раньше могла использоваться в роли NAS, теперь выпущено специализированное устройство

    10:0510

    Shuttle предлагает набор для сборки мощного мини-ПК с платформой Intel Sandy Bridge-E: Размер проворству не помеха

    09:5511

    Fujitsu, NEC и NTT DoCoMo организует совместное предприятие по производству многорежимных baseband-процессоров: Наибольшая доля в стартовом капитале предприятия, 52,8%, у Fujitsu

    09:51

    Процессоры Ivy Bridge-E увидят свет в третьем квартале 2013 года: Модели будут совместимы с существующими платами на чипсете X79 Express

    08:0014

    Анализ американского мобильного рынка от comScore — июнь 2012 года: Мобильный рынок США делят Android, iOS и BlackBerry

    02:287

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    02:1135

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