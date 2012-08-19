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    19 августа 2012

    Enermax приступила к продажам в Европе корпуса Hoplite ST для игровых ПК : Новинка оценивается в 80 евро

    23:4215

    Evernote Food 1.0.7 для Android сохранит впечатления о блюдах и вкусах: Программа позволяет сохранять все ощущения, мысли, впечатления и воспоминания, связанные с едой.

    19:19

    Winamp 1.3.5 для Android обновлен: Pro-версия поддерживает воспроизведение файлов FLAC и стандарт Replay Gain (для выравнивания громкости)

    18:36

    Solar Walk 2.0 предлагает совершить виртуальную прогулку по Солнечной системе: Модель Солнечной системы представлена десятью планетами, двадцатью лунами планет, 10 спутниками, вращающимися вокруг Земли

    18:33

    Очередное обновление Instagram 3.0.5 для Android: Приложение дает возможность открыть доступ к своей ленте фотографий определенному кругу лиц.

    18:29

    SwiftKey 3.0.1.330 поддерживает Jelly Bean: Программа имеет умную функцию автозавершения ввода слов и даже словосочетаний.

    18:27

    SugarSync 3.01 для iOS упрощает синхронизацию данных: SugarSync — это веб-сервис, предназначенный для резервного копирования данных в «облако»

    18:26

    Perfect Keyboard 1.4.5 — виртуальная клавиатура для Android: Perfect Keyboard поддерживает функцию Multitouch, может использовать пользовательский или встроенный словарь для быстрого набора.

    18:24

    Kingsoft free Office 4.9.1 — бесплатный офис для Android : Программа позволяет создавать, просматривать и редактировать документы пакета Microsoft Office.

    18:21

    Google+ для Android поддерживает видеовстречи: При помощи программы можно обмениваться текстовыми сообщениями, загружать фотографии и видео

    18:18

    MSI первой получила сертификацию Windows 8 для своих моноблоков: Wind Top AE2281G и AE2081

    16:4410

    Смартфон Sony Xperia SL — чуть-чуть улучшенный вариант Xperia S: Смартфон Sony Xperia SL представлен на официальном сайте

    15:1623

    Intel Xeon E5-1428L — шесть ядер, двенадцать потоков и TDP 60 Вт: Xeon E5-1428L работает на частоте 1,8 ГГц

    14:2332

    Motion Computing представила Wintel-планшеты F5t и C5t для специализированного применения: Новинки оснащаются SSD объемом 64 или 128 ГБ

    09:5924

    Gainward оснащает карту GeForce GTX 660 Ti кулером Phantom II: Есть вентиляторы или нет, зависит от точки зрения

    09:551

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