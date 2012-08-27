  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    27 августа 2012

    Kingston выпускает твердотельные накопители SSDNow E100: Cрок гарантии на накопители Kingston SSDNow E100 составляет три года

    20:385

    В Сети появись снимки 3D-карт ASUS MARS III и ARES 2: Когда 3D-карты ASUS MARS III и ARES 2 увидят свет — пока неясно

    19:3118

    Samsung тоже инвестирует в разработку нового литографического оборудования ASML: Samsung последовала примеру Intel и TSMC

    18:486

    Началось производство Apple MacBook Pro с экраном Retina диагональю 13,3 дюйма: Разрешение экрана 2560 х 1600 точек

    18:3027

    Nexus 7 разогнали до частоты 2 ГГц: Nexus 7 способен набрать 8000 очков в тесте Quadrant

    17:3012

    Решение суда не отразится на контрактных отношениях Samsung и Apple: Крупный заказчик и надежный поставщик заинтересованы в сотрудничестве

    14:5418

    В Японии создана прозрачная бумажная основа для панелей OLED: Когда начнется серийное производство нового материала — пока неизвестно

    13:1817

    Capture .NET v.11.8 - бесплатная утилита для захвата изображений: Бесплатная утилита для захвата изображений

    12:05

    Audacity v.2.0.2 - простой в использовании мульти-платформенный музыкальный редактор: Простой в использовании мульти-платформенный музыкальный редактор

    11:30

    Начались продажи игровой мыши Ozone Xenon: Производитель предлагает три цветовых варианта Xenon

    11:288

    Internet Download Manager v.6.1.2 - диспетчер закачек для ОС Windows: Диспетчер закачек для ОС Windows

    10:55

    Запрет на продажи Samsung Galaxy Tab 10.1 в США потерял силу, а Apple, возможно, придется заплатить за нанесенный им ущерб: Недавний вердикт суда в споре Apple и Samsung противоречит предварительному решению судьи

    10:2222

    Skype v.5.10.66.116 - популярная программа для общения пользователей по всему миру: Популярная программа для общения пользователей по всему миру

    10:203

    В датчиках изображения Exmor RS впервые в мире используется многослойная компоновка, разработанная Sony: Миниатюрные датчики изображения Sony Exmor RS предназначены для мобильных устройств

    09:4712

    Stellarium v.0.11.4 - бесплатный планетарий для вашего компьютера: Бесплатный планетарий для вашего компьютера, который отображает реалистичное небо в 3D

    09:45

    FrostWire v.5.3.9 - P2P-программа для обмена файлами: Качественная программа для обмена файлами в сети

    09:10

    AMD представила FirePro S9000 и S7000 — «самые мощные серверные графические карты»: Модель AMD FirePro S9000 занимает два слота расширения, AMD FirePro S7000 — один

    08:5012

    Sandboxie v.3.74 Final - специальное дополнение для повышения безопасности работы других программ: Дополнение для веб-браузеров для повышения безопасности работы

    08:351

    Системная плата GIGABYTE Z77X-UP7 с 37-фазным питанием и четырьмя слотами PCI-Express 3.0 представлена официально: Плата GIGABYTE Z77X-UP7 на чипсете Intel Z77 оснащена сокетом LGA 1155

    08:001

    "Бантэк" для iOS пополнит счет любого телефона в мире: Новое приложение позволяет пополнить счет зарубежного сотового оператора с баланса своего мобильного

    08:00

    Аналитики Gartner определили доли разных ОС на рынке планшетов в 2011 и 2012 году: На рынке планшетов господствует Apple

    08:003

    Микросхемы питания IR3588, IR3552 и IR3548 способны улучшить автономность ультрабуков: От своих предшественников IR3588, IR3552 и IR3548 отличаются меньшими размерами и большей эффективностью

    07:303

    Оптический модуль Omron Network Products SX51-02B обеспечивает скорость передачи 14 Гбит/с: Дальность связи Omron Network Products SX51-02B — до 1 км

    07:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    август
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018