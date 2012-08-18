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    18 августа 2012

    Hide Files 1.1 защищает данные на Android: Если на вашем мобильном устройстве хранятся конфиденциальные данные, будет не лишним позаботиться о сохранности этих файлов

    20:51

    CameraPro (CameraX) 2.24 раскрывает все возможности камер на смартфонах с Android: После установки CameraPro появляется возможность быстро настраивать камеру, наблюдая за изменениями в реальном времени

    20:48

    Boldbeast Nokia Call Recorder 3.40 позволяет записать телефонный разговор без звукового сигнала: Аудиозапись может быть сохранена в формате AMR или WAV.

    20:462

    Automatic Task Killer 3.3.3 — «убийца» Android-приложений: В отличие от аналогичных программ, Automatic Task Killer завершает работу приложений в автоматическом режиме.

    19:07

    Instagram 3.0 для iOS получило фотокарты: Приложение дает возможность открыть доступ к своей ленте фотографий определенному кругу лиц.

    18:51

    Intel представила двухъядерный Pentium с частотой 1,2 ГГц: Intel Pentium 1405 в исполнении LGA 1356

    17:5714

    AMD выпустит четырёхъядерные процессоры Sempron: Piledriver + 4 ядра = Sempron

    16:599

    EVGA выпускает полдюжины карт GeForce GTX 660 Ti, повышает объем памяти и частоты некоторых из них: 3 ГБ видеопамяти не снились даже GeForce GTX 680

    16:363

    Xiaomi Mi-Two: подробности о высокопроизводительном и дешевом смартфоне под управлением Android 4.1: Цена аппарата подтверждена на уровне $315

    16:1839

    Apple подала заявку на патент о тачпаде с динамической цветной подсветкой: Яркость подсветки и цвет тачпада могут стать новым патентом Apple

    12:3024

    Deepcool M3: охлаждающая подставка для ноутбука, оснащена сабвуфером: Владельцы Velodyne Digital Drive 1812 смотрят с недоумением

    09:101

    В США начались продажи «защищенного» планшета Fujitsu Stylistic M532: Fujitsu начала продажи Stylistic M532

    01:018

    Gigabyte разгоняет две карты на базе GeForce GTX 660 Ti, оснащает их кулером Windforce 2X: Кулер использует два 100-миллиметровых вентилятора

    00:248

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