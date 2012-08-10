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    10 августа 2012

    K-Touch оценила смартфон Hornet II на платформе NVIDIA Tegra 3 в $315: Аппарат оснащается дисплеем диагональю 4,5 дюйма разрешением 1280 х 720 точек

    18:3023

    Материнская плата Z77MX-D3H-TH с двумя портами Thunderbolt появилась в каталоге Gigabyte: Ориентировочная стоимость новинки — $160

    14:0218

    StreamToMe 3.7.2 для передачи мультимедийных данных на iPhone и iPad : StreamToMe поддерживает большое количество форматов, в том числе с HD-качеством 720p для iPad и iPhone 4.

    13:12

    HDR Camera 2.24 дает возможность получать HDR-снимки на Android: В приложении есть возможность удаления движущихся объектов, которые известны как «призраки»

    13:10

    Beautiful Widgets 4.11.3 — украшение стартового экрана Android: Популярный набор виджетов для рабочего стола смартфонов и планшетов с Android

    13:07

    AdAway 1.37 — блокировка рекламы и спама на Android: Программа периодически обновляет данные, используя открытые базы данных IP адресов спамеров

    13:05

    IP Cam Viewer Basic 4.5.8 позволяет наблюдать за удаленными веб-камерами на Android: С помощью данной утилиты можно быстро просматривать изображения, фиксируемые IP-камерами наблюдения

    13:03

    Fotolr Photo Studio 2.0 для обработки изображений на Android: Приложение для устройств с Android, при помощи которого можно красиво оформить фотографии.

    13:01

    TouchRetouch 3.1.1 — простое редактирование фото на Android: Если на сделанном снимке в кадр попал нежелательный объект, программа удалит его, замаскировав удаленный фрагмент схожим узором

    12:57

    Expense Manager 1.7.0 — персональная мини-бухгалтерия на Android: Приложение дает возможность заносить все свои расходы, долги, учитывать регулярные выплаты и поступления денежных средств.

    12:531

    Panasonic анонсировала защищенные карты памяти SDHC UHS-I и SDXC UHS-I: Изделия поступят в продажу 8 сентября

    09:425

    Point of View тщательно отбирает микросхемы GPU для карт GeForce GTX 680 Ultra Charged 4 GB Low Leakage Selection: Стоит такой продукт, как и положено, дороже обычного

    09:333

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