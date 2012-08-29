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    29 августа 2012

    Камера Sony NEX-5R с поддержкой Wi-Fi представлена официально: Цена Sony NEX-5R — $650

    21:107

    Trillian 2.0.259 — обновление IM-клиента для iOS: Приложение позволяет вести переговоры посредством популярных протоколов обмена мгновенными сообщениями, таких как ICQ, AIM, Yahoo! Messenger

    18:57

    HDR Camera 2.25 дает возможность получать HDR-снимки на Android: В приложении есть возможность удаления движущихся объектов, которые известны как «призраки»

    18:55

    FIM Facebook Chat 2.35 для общения в социальной сети на Windows Phone и Windows Mobile: Программа имеет простой интерфейс и не загружает оперативную память.

    18:53

    File Expert 4.2.8 — работа с файлами и приложениями на Android : Cочетает в себе несколько полезных инструментов: файловый менеджер (с поддержкой zip-архивов), инструмент для настройки файлового доступа по WIFI, а также менеджер приложений

    18:50

    ES File Explorer 1.6.1.9 — многофункциональный файловый менеджер для Android: Приложение включает средство для аварийного завершения приложений, FTP-клиен

    18:47

    В Сети появились изображения и спецификации беззеркальной камеры Fujifilm X-E1: Камера Fujifilm X-E1 сможет вести серийную съемку со скоростью 6 к/с

    16:4724

    Lenovo расширяет линейку серверов ThinkServer моделями RD430 и RD330 : Объем оперативной памяти серверов ThinkServer RD430 и RD330 может достигать 192 ГБ

    16:16

    Океанариум вентиляторов EverCool пополнили «акулы» Silent Shark Fan : Скорость вращения SSF-12 можно регулировать в диапазоне от 800 до 1400 об/мин

    15:591

    MAINGEAR представила обновлённый моноблок Solo 21: Доступен выбор пяти процессоров

    15:592

    Xilence пополнила линейку компьютерных корпусов моделью Coronet: Новинка оснащается двумя отсеками для горячей замены двух накопителей типоразмера 2,5 дюйма

    14:578

    KeyView smartype — клавиатура со встроенным экраном: Пока KeyView smartype можно купить только в Израиле, но выход на мировой рынок уже запланирован

    14:4617

    Western Digital вернула себе первенство на рынке HDD: Оправившись от последствий наводнения, ветеран рынка восстановил статус-кво

    14:2125

    Назван срок выхода 3D-карт NVIDIA GeForce GTX 660 и GTX 650: Серия GeForce 600 скоро пополнится двумя моделями

    13:385

    AMD открывает эру «окружающих вычислений» и представляет подробности о процессорной архитектуре Steamroller: AMD трансформирует процессоры в гетерогенные системы

    13:1919

    LG представила Android-смартфон Optimus L9: Устройство оснащено двухъядерным CPU частотой 1 ГГц

    12:5415

    Специалисты CMI создали пятидюймовую жидкокристаллическую панель, имеющую плотность 443 пикселя/дюйм: На выставке Touch Taiwan компания Chimei Innolux показывает интересные новинки

    12:4111

    SteelSeries представила комплект игровой периферии и аксессуаров на тему Guild Wars 2: Игровая мышь, гарнитура и коврики уже доступны, клавиатура будет выпущена позже

    12:25

    Wireless Network Watcher v.1.55 - небольшая бесплатная утилита, отображающая список всех устройств, подключенных к вашей сети: Небольшая бесплатная утилита, отображающая список всех устройств, подключенных к вашей сети

    12:05

    Image for Windows v.2.74 - утилита для создания слепков разделов жестких дисков ПК: Утилита для создания слепков разделов жестких дисков ПК

    11:30

    EVGA оснащает интерфейсом Thunderbolt плату типоразмера mini-ITX: Новинка EVGA может стать первой в мире системной платой типоразмера mini-ITX с интерфейсом Thunderbolt

    11:282

    BitTorrent v.7.7 Build 27824 — P2P-программа для обмена файлами между пользователями: Программа для обмена файлами между пользователями

    10:55

    AMD удалось немного подвинуть NVIDIA на рынке 3D-карт, но NVIDIA остается лидером: На рынке 3D-карт наблюдается сезонное затишье

    10:2310

    DefenseWall HIPS v.3.19 - поведенческий анализатор для защиты ПК: Поведенческий анализатор для защиты ПК

    10:20

    Утечка дает представление о 22-нанометровых процессорах Intel Atom (ValleyView): Выход процессоров Atom (ValleyView) запланирован на четвертый квартал 2013 года

    10:0012

    G.Skill Phoenix III — первые SSD компании с поддержкой интерфейса SATA 6 Гбит/с: В числе новинок — две модели объемом 120 и 240 ГБ

    09:59

    µTorrent v.3.2 Build 27568 — популярная P2P-программа для обмена файлами в Сети: Популярная P2P-программа для обмена файлами в Сети

    09:451

    Выход GeForce GTX 700 перенесен на март 2013 года, архитектуры Maxwell — на 2014: Выход Maxwell совпадет с переходом на нормы 20 нм

    09:2811

    Microsoft в России подвела итоги за 2012 финансовый год : Бизнес компании в России рос вместе с рынком российского ПО, даже немного его опережая

    09:10

    True Image 2013 by Acronis открывает облачные технологии для домашних пользователей: Пользователи нового продукта Acronis смогут получить доступ к своим данным c мобильных устройств c помощью бесплатных приложений для iOS и Android

    08:35

    Text Filtering для GateWall DNS Filter - новое слово в области фильтрации для интернет-провайдеров: Entensys сообщает о внедрении модуля Text Filtering в GateWall DNS Filter

    08:00

    NAS-серверы Synology DiskStation DS213 и DS213+ отличаются повышенной производительностью: Устройства имеют по два отсека для SATA-накопителей с поддержкой «горячей замены»

    08:0010

    В картах расширения LSI Nytro MegaRAID контроллер RAID дополнен флэш-памятью для кэширования: Nytro MegaRAID полагается на интеллектуальный алгоритм выявления «горячих точек» в приложении

    07:00

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