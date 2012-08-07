  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    7 августа 2012

    ELSA выпускает карту на базе GeForce GT 640 с тихим кулером и памятью объемом 2 ГБ: DDR3 в который раз в строю

    23:124

    Внешние накопители Logitec серии LHR-8B рассчитаны на установку восьми HDD: Максимальный объем хранения данных, обеспечиваемый Logitec LHR-8B, — 24 ТБ

    21:5513

    Lian Li PC-V650 — алюминиевый корпус для ПК с боковым креплением блока питания: Европейская цена изделия — 195 евро

    19:2917

    Shuttle вывела на европейский рынок barebone-комплект XH61V: Изделие оценено в 159 евро

    18:092

    Gigabyte H77N-WiFi — идеальная основа для HTPC?: Изделие оснащено встроенным адаптером Wi-Fi и Bluetooth, двумя модулями Gigabit Ethernet и двумя портами HDMI

    16:4022

    HTC хочет составить конкуренцию Samsung Galaxy Note II: HTC выпустит 5-дюймовый смартфон с разрешением 1080p

    14:1922

    Intel разрабатывает новые спецификации SSD для ультрабуков: NGFF — предложенная Intel замена mSATA

    11:515

    Freemake Video Converter v.3.1.0.2 - бесплатная программа для обработки медиа-файлов: Бесплатная программа для обработки медиа-файлов

    10:55

    SmartSniff v.1.93 - бесплатная утилита для перехвата и просмотра TCP/IP-пакетов: Бесплатная утилита для перехвата и просмотра TCP/IP-пакетов

    10:20

    QTranslate v.3.5.1 - быстрый и простой в использовании переводчик текстов: Быстрый и гибкий переводчик текстов

    09:45

    XLnotes - надстройка для Excel, превращающая его в менеджер заметок: Надстройка для Microsoft Excel

    09:10

    Maingear Vybe 15: ноутбук в четырех ипостасях: Лучшее - враг хорошего и лютый недруг ультимативного

    09:096

    GPU и OpenACC ускоряют ведущее приложение геномики для быстрого создания жизненно важных лекарств: 16-кратное ускорение программы DNADist помогает Roche и другим фармацевтическим компаниям сократить время разработки лекарств

    08:35

    Samsung заново представила планшетный компьютер Galaxy Note 10.1: Минимальная стоимость изделия на европейском рынке — 479 евро

    08:0738

    Виджет Яндекса доступен в смартфонах серии HTC One: HTC представляет обновления для смартфонов серии HTC One

    08:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    август
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018