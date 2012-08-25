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    25 августа 2012

    Охлаждающая подставка Zalman ZM-NC3 подходит для 17-дюмовых ноутбуков: Масса охлаждающей подставка Zalman ZM-NC3 равна 900 г

    22:303

    Южнокорейский суд не считает прямоугольник с закругленными углами изобретением Apple: Южнокорейский суд обнаружил, что Apple и Samsung виновны в нарушении патентов друг друга

    22:1429

    Promise увеличивает объем внешнего массива накопителей Pegasus R6 с интерфейсом Thunderbolt до 18 ТБ: Одновременно снижена цена массива Promise Pegasus R6 объемом 12 ТБ

    20:5312

    Завтра Astute Networks покажет хранилище на базе флэш-памяти, на порядок ускоряющее работу виртуальных машин: Местом первой публичной демонстрации Astute Networks ViSX G4 выбрано мероприятие VMworld 2012

    19:103

    Sony уходит с рынка оптических приводов: Реструктуризация Sony близка к завершению

    18:4444

    AMD снова снижает цены. На этот раз на процессоры: Phenom II X4 955 BE будет стоить $81

    16:5518

    Процессор AMD FX-8350 (Vishera FX) будет работать на частоте 4,2 ГГц: Выход настольных процессоров AMD на ядре Piledriver ожидается в четвертом квартале

    16:0040

    Дьявол в красно-чёрной юбке — PowerColor представила видеокарту DEVIL13 HD7990: PowerColor DEVIL13 HD7990 — пара Tahiti XT и 6 ГБ памяти

    15:407

    3D-карта Radeon HD 7990 «засветилась» на сайте PowerColor: Основой Radeon HD 7990 станет пара 28-нанометровых GPU Tahiti XT

    15:202

    Kodak полностью покидает сегмент потребительской фотографии: Выпуск кинопленки будет продолжен

    14:3413

    Samsung проиграла в патентном споре с Apple — сумма выплаты превышает миллиард долларов: Победа Apple ударила не только по Samsung

    12:1085

    Новый iPhone будет иметь четырехдюймовый экран разрешением 326 точек на дюйм: Разрешение экрана iPhone 5 составит 1136 х 640 пикселей

    10:4340

    Спрос на микросхемы для ПК уменьшился: Производители надеются, что выход Windows 8 оживит рынок ПК

    09:3013

    IDC корректирует прогноз роста рынка ПК в сторону уменьшения: В этом году рост рынка ПК составит лишь 0,9%, уверены аналитики IDC

    09:006

    Камера PENTAX X-5 оснащена 26-кратным трансфокатором и поворотным экраном: Среди полезных особенностей PENTAX X-5 — наличие электронного видоискателя

    08:3014

    Запасы памяти типа DRAM растут в ожидании Windows 8: Цены на память типа DRAM продолжают падать

    08:0021

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