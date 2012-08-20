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    20 августа 2012

    Galaxy выпускает стандартные и оригинальные карты GeForce GTX 660 Ti: Различаются не только кулеры и печатные платы, но и частоты с объемами памяти

    23:577

    Samsung оснастила планшет-медиаплеер YP-GP1 под управлением Android 4.0 экраном диагональю 5,8 дюйма : Новинка дебютирует, предположительно, на выставке IFA 2012

    23:4121

    ZOTAC GeForce GTX 660 Ti Extreme Edition — чемпион среди GTX 660 Ti: ZOTAC GeForce GTX 660 Ti Extreme Edition работает на частоте ядра 1100 Мгц

    17:515

    ECS X79R-AX Stealth — истребитель-«невидимка» среди материнских плат: ECS X79R-AX Stealth закрыта кожухом

    14:0818

    AnyDVD HD v.7.0.7.0 - программа для снятия защиты с CD/DVD/BD-дисков: Программа для снятия защиты с CD/DVD/BD-дисков

    13:15

    VistaCodecs и Win7codecs - сборники популярных кодеков для различных ОС: Сборник популярных кодеков для различных ОС

    12:40

    PRTG - Paessler Router Traffic Grapher v.12.3.2 - программа для мониторинга сетевого трафика: Бесплатная и удобная программа для мониторинга сетевого трафика

    12:05

    Trojan Remover v.6.8.4 Build 2608 - утилита для обезвреживания вредоносного ПО: Утилита для обезвреживания вредоносного ПО

    11:30

    Free MP3 Cutter and Editor v.2.6.0.1328 - программа для быстрого редактирования MP3-файлов: Небольшая бесплатная утилита для редактирования MP3-файлов

    10:55

    XP Codec Pack v.2.5.3 - сборник необходимых кодеков для просмотра фильмов на ПК: Сборник необходимых кодеков для просмотра фильмов на ПК

    10:201

    StudioLine Photo Basic v.3.70.48.0 - программа для быстрой организации, редактирования и архивирования графических изображений: Программа для быстрой организации, редактирования и архивирования фотографий и других графических изображений

    09:45

    Foobar 2000 v.1.1.14a - функциональный бесплатный медиаплеер: Качественный, бесплатный медиаплеер

    09:101

    Document.Editor 2013.1 - бесплатный текстовый редактор: Бесплатный текстовый редактор

    08:35

    Fujitsu выпускает свой первый тонкий клиент с двухъядерным процессором: Видимо, и в этой сфере одного ядра стало не хватать

    08:309

    Смартфон Lenovo LePhone K860, оснащенный четырехъядерным CPU и 5-дюймовым дисплеем, представлен официально: В основе аппаратной платформы новинки - SoC Samsung Exynos 4412, используемая и в Samsung Galaxy S III

    08:1746

    Антивирусные технологии VirusBuster переходят к Agnitum: Компания VirusBuster передает эксклюзивные права на свою антивирусную технологию компании

    08:00

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