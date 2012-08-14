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    14 августа 2012

    TransPhone TP703 — китайский аналог ASUS Padfone: Диагональ экрана смартфона — 3,5 дюйма, планшета — 7 дюймов

    20:238

    Gartner подвела итоги по продажам мобильных устройств за 2 квартал 2012 года: Небольшое падение рынка, лидеры прежние — Samsung и Android

    19:4816

    Стали известны полные спецификации новинок семейства AMD FirePro: AMD FirePro W9000 имеет 2048 потоковых процессора

    18:0811

    HIS 7970 X: карта с восемнадцатью фазами для питания GPU: Тюнинг этих ускорителей позволил им занять первые места в рейтинге 3DMark

    17:406

    Titan Cloud Fan — и в системном блоке, и на яхте: Titan Cloud Fan рассчитан на 60 000 часов работы

    14:091

    Driver Magician v.3.70 - программа для создания резервных копий всех необходимых драйверов: Программа для создания резервных копий всех необходимых драйверов

    13:15

    Sharp готовит Android-смартфон SH530 c 5-дюймовым дисплеем и поддержкой двух карточек SIM: Приблизительная стоимость смартфона — $300

    12:5521

    C GeForce GTX 660 Ti будет соперничать обновлённый Radeon HD 7950: Radeon HD 7950 получит частоту ядра 850 МГц

    12:429

    BB FlashBack v.3.2.6 - программа для записи всего, что происходит на экране вашего компьютера: Программа для записи всего, что происходит на экране вашего компьютера

    12:40

    Weather Watcher Live v.7.1.56 - утилита для просмотра погодных условий в любом городе: Программа для просмотра погодных условий в любом городе

    12:05

    PhotoFiltre v.7.0.1 - простой, но удобный графический редактор: Небольшой простой, но удобный графический редактор

    11:30

    Club 3D подготовила низкопрофильный вариант GeForce GT 610 с интерфейсом PCI Express x1: В системе охлаждения изделия предусмотрен вентилятор

    11:144

    PhotoFiltre Studio X v.10.6.2 - программа для редактирования графических изображений: Программа для редактирования графических изображений

    10:55

    PassMark DiskCheckup v.3.1 Build 1005 - программа для мониторинга работы жестких дисков ПК: Программа для мониторинга работы жестких дисков ПК, поддерживающих технологию S.M.A.R.T

    10:20

    PeaZip v.4.7 - бесплатный мультиплатформенный архиватор: Бесплатный мультиплатформенный архиватор

    09:451

    System Explorer v.3.9.2 - бесплатная утилита для просмотра детальной информации о системе: Бесплатная утилита для просмотра детальной информации о системе

    09:10

    Картонные велосипеды скоро станут реальностью?: Огня не боится, в воде не тонет

    08:5050

    HWMonitor Pro v.1.14 обеспечит мониторинг состояния ПК: Улучшенная версия HWMonitor с расширенными возможностями, которая служит для мониторинга основных параметров состояния работы ПК

    08:35

    Gigabyte EasyTune6 v.B12.0717.1 - утилита для облегчения процесса разгона на платах Gigabyte: Утилита для облегчения процесса разгона на платах Gigabyte

    08:001

    Samsung обновляет линейку игровых ноутбуков Series 7 Gamer: Новинки предлагают радикально желтый корпус, HD 7870M и Core i7-3610QM

    00:019

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