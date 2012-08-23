  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    23 августа 2012

    Новые блоки питания Chieftec серии Smart: GPS-400A8, GPS-500A8, GPS-600A8 и GPS-700A8

    22:2712

    Microsoft представляет новый логотип:

    21:5949

    Официально анонсирован смартфон Megafon SP-A20i Mint на базе Intel Atom Z2460: первый в России коммуникатор на базе ОС Android с наклейкой Intel Inside

    21:5242

    "КонсультантПлюс: основные документы" для Windows Phone 7.5: кодексы РФ и правовые акты: Программа работает в двух режимах: онлайн и оффлайн.

    13:03

    Выпущен OpenOffice.org v.3.4.1 - сборник офисных программ: Сборник офисных программ

    10:555

    Накопители Strontium Hawk выпускаются компанией SK Hynix: А вот если их сравнить с накопителями самой SK Hynix?

    10:303

    PureSync v.3.6.2 - бесплатная утилита для синхронизации данных и создания резервных копий: Бесплатная утилита для синхронизации данных и создания резервных копий

    10:201

    AIDA64 Extreme Edition v.2.60 - программа для диагностики аппаратного обеспечения ПК: Программа для диагностики аппаратного обеспечения ПК

    09:45

    Обновлены и ускорены приложения SkyDrive для Windows и Mac OS X: Новые версии приложений SkyDrive

    09:10

    Технологии «Лаборатории Касперского» анализируют работу системы и выявляют ботнеты: Новые патенты «Лаборатории Касперского»

    08:35

    Флагман блоков питания PC Power & Cooling Silencer Mk III с сертификатом 80 Plus Platinum и семилетней гарантией: Мощность выросла вдвое и перевалила за киловатт

    08:3043

    Обнаружен первый в истории троянец для Linux и Mac OS X, похищающий пароли: «Доктор Веб» сообщает о появлении первого кросс-платформенного бэкдора

    08:005

    Maxthon доступен для iPhone : Браузер дает возможность работать с несколькими вкладками, переключаясь между ними при помощи жестов

    01:37

    Prey Anti-Theft 0.5.5 — защита Android в случае кражи: Программа поддерживает слежение за местоположением устройства посредством GPS и на основе информации о подключениях к Интернету

    01:28

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    август
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018